Kristina Lumbar: 'Radim kao skaut, a može me osvojiti muškarac koji podnosi ludilo duplog škorpiona'

Nekada jedna od najtraženijih domaćih manekenki, Kristina Lumbar godinama je žarila i palila pistama, noseći revije poznatih modnih dizajnera. No, iako više nije u prvom planu svjetla reflektora, Kristina i dalje živi modu, samo iz drugačije perspektive. Danas radi kao scout za agenciju s Tajlanda, organizira modne događaje, vodi programe i bavi se PR-om. U razgovoru za Net.hr otkrila je zašto se povukla s medijske scene, kako danas izgleda svijet mode, ali i kakav muškarac može osvojiti njezino srce.

"Više nisam aktivna na medijskoj sceni jer smatram da s godinama dolazi i neka doza ozbiljnosti. Ne živi se od medija i medijskih istupa," kaže Kristina.

Iako je nekoć bila zaštitno lice brojnih kampanja, danas joj više odgovara mirniji ritam rada iza kulisa. Lumbar ističe da manekenstva nije posve napustila, već se samo premjestila na drugu stranu piste.

"Radim kao scout za jednu agenciju iz Tajlanda, uključena sam u organizaciju modnih događanja, a često sam i u ulozi voditeljice i PR-a," objašnjava. Ipak, naglašava da je i dalje spremna stati na pistu.

"Genetika me dobro služi pa da me sada netko pozove na reviju, mogla bih bez priprema stati bok uz bok s djevojkama od 18 godina."

Govoreći o današnjim trendovima u svijetu mode, primjećuje pomake u idealima ljepote.

"Primijetila sam da se traže feminizirani muškarci, čak i grubih crta lica. Više ne prolaze pločice, nego androgen izgled," otkriva.

Iako se trendovi mijenjaju, Kristina ostaje vjerna vlastitom stilu.

"Moj stil je uvijek isti. Volim posebne komade odjeće koje, recimo, nitko drugi ne bi odjenuo, a ja ih kombiniram s casual komadima da razbijem dan."

U vrijeme profesionalnih modnih ugovora je imala 180 cm i 51 kg, a stroga pravila tadašnjeg manekenstva pamti dobro i danas.

"Vagali su nas svaki ponedjeljak. Dan prije samo bismo pazile da manje jedemo," prisjeća se. No, danas je njezin odnos prema tijelu drugačiji.

"Sad uživam u vježbanju, dobila sam devet kilograma i variram između 59 i 60. Ljepše mi je vidjeti djevojku s mišićima nego mršavicu."

O privatnom životu, kako sama kaže, nikada nije govorila niti to namjerava.

"Nikad nisam spominjala privatni život. Zato se i zove privatni, da tako i ostane. Zaljubljena sam u novi dan, prijatelje, okolinu, sunce, nebo i zvijezde," priča kroz osmijeh i dodaje da je može osvojit samo muškarac koji se može nositi s ludilom duplog škorpiona.

Kristina priznaje da ne planira i da se vodi filozofijom Carpe Diem.

"Možda je to greška jer kažu da ako vizualiziraš nešto, ideš prema tome i ostvariš ga. No, kod mene vrijedi: iskoristi dan. Nitko ne zna što nam nosi sutra. Trebamo cijeniti ono što imamo, a dalje - što bude, uz Božju pomoć, prema svijetloj budućnosti."

