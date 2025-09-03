Halid Bešlić oglasio se iz bolnice: Emotivan video rastužio je mnoge

Legendarni pjevač Halid Bešlić (71) hospitaliziran je u Sarajevu i nalazi se na odjelu onkologije. Vijest o njegovom zdravstvenom stanju brzo se proširila, a brojni obožavatelji na društvenim mrežama šalju mu poruke podrške.

Nakon što se vijest pojavila, na Halidovom Instagram profilu osvanula je prva objava. Riječ je o videu Sarajeva uz Halidovu pjesmu "Godino vrela", koji je prvotno objavila sarajevska video produkcija.

"Čekat ću te...", stih je pjesme.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Halidov menadžer Nedim Srnja nedavno je otkrio detalje o Halidovom zdravstvenom stanju.

"Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se osjeća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantirati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije točno", poručio je Nedim za Klix.ba.

