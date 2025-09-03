Aleksandra Prijović rodila djevojčicu: Evo koje je ime nadjenula svom drugom djetetu

Jedna od najvećih zvijezda u regiji, Aleksandra Prijović, rodila je djevojčicu, prenosi srpski Hello. Slavnoj pjevačici ovo je drugo dijete, nakon sina Aleksandra kojeg je sa suprugom Filipom Živojinovićem, posinkom Lepe Brene, dobila prije šest godina.

Skladan bračni par kćerkici je nadjenuo ime Aria, iako su mnogi pretpostavljali da će se zvati Aleksandra.

Pjevačica je nakon poroda prebačena u apartman, a suprug bi djevojčicu trebao vidjeti uskoro.

Ranije su se brojni zanimali kako će slavna pjevačica brinuti o djetetu s obzirom na to da joj je svakodnevica ispunjena brojnim obavezama. Ipak, pjevačica će angažirati profesionalnu pomoć.

Kako je naveo Informer ranije, buduća dadilja imat će zadatak brinuti o bebi, ali i o starijem sinu Aleksandru. Za tu odgovornu ulogu nudi se mjesečna plaća od čak 5.000 eura, ali uz visoke zahtjeve - potpuna dostupnost 0-24 i stroga diskrecija.

