Najteža kandidatkinja u povijesti showa: 'Želim se napokon osamostaliti i možda pronaći ljubav'

U devetu sezonu Života na vagi ušla je i Antonija (29) koju su gledatelji upoznali u prethodnoj sezoni kao najtežu natjecateljicu u povijesti spomenutog showa. Simpatična Antonija odlučila je ponovno stati pred kamere, ali ovaj put s puno većim ciljem. No, ovaj put do cilja je nešto trnovitiji put, na prvom vaganju nije smjela imati više od dva kilograma razlike u odnosu na svoju završnu težinu iz prošle sezone, koja je iznosila 167,5 kilograma. Iako zahtjev nije bio nimalo lak, Antonija je uspješno ispunila uvjete i zakoračila u novu sezonu.

U osmoj sezoni postali ste najteža kandidatkinja u povijesti showa - kako ste se tada nosili s tim teretom, i fizički i emocionalno?

Iskreno, na početku nisam bila ni svjesna da sam najteža kandidatkinja u povijesti showa. U početku sam se nosila sasvim dobro, ali kako je vrijeme prolazilo i show odmicao, postajalo mi je teže jer sam i sama željela više sudjelovati s ostatkom ekipe u svim izazovima i aktivnostima.

Foto: Rtl

Što se u vašem životu promijenilo otkako ste prvi put ušli u show?

Otkako sam prvi put ušla u show, moj se život dosta promijenio. Promijenio se moj pogled na sebe, na prehranu i na svakodnevne navike. Stekla sam više samopouzdanja i naučila da je svaki mali korak prema naprijed važan. Osjećam se odlučnije i svjesnije svojih mogućnosti, a to je nešto što nosim i izvan samog showa, u svakodnevnom životu.

Što vam je bilo najteže nakon izlaska iz prethodne sezone? Gdje ste osjetili da ste zapeli?

Nakon izlaska najteže mi je bilo održati motivaciju. U showu sam imala podršku i osjećaj zajedništva, a kod kuće sam se odjednom suočila sama sa sobom i svakodnevnim izazovima. Tu sam najviše osjetila da zapinjem, ali me to naučilo koliko je važno pronaći snagu i u sebi, a ne samo oslanjati se na druge.

Kao je izgledao vaš život nakon što ste napustili show?

Nakon što sam napustila show, moj se život vratio u normalu bez kamera i strogog rasporeda. Dane sam uglavnom provodila na treninzima, u šetnjama sa psom i povremenim druženjima s prijateljima. Paralelno sam tražila posao i trudila se održati rutinu. Bilo je i uspona i padova, ali upravo kroz tu svakodnevicu shvatila sam da je pravi izazov zapravo izvan showa, u stvarnom životu.

Foto: Rtl

Kada pomislite na budućnost, što najviše priželjkujete?

Kada pomislim na budućnost, najviše priželjkujem da budem još sretnija, zadovoljnija sobom i, naravno, mršavija. Osim toga, želim se napokon osamostaliti i možda pronaći ljubav. Voljela bih živjeti mirnije, ali i ispunjenije okružena ljudima koji me podržavaju i s dovoljno snage da ostvarim sve ciljeve koje sam sebi zadala.

Kako biste opisali odnos prema vlastitom tijelu danas, u usporedbi s onim kad ste prvi put došli u show?

Kada sam prvi put došla u show, moj odnos prema tijelu bio je puno kritičniji često sam se fokusirala samo na brojke i izgled, i osjećala nesigurnost. Danas se trudim gledati na svoje tijelo s više poštovanja i ljubavi, cijenim što mi omogućava kretanje i snagu te se fokusiram na zdravlje i napredak, a ne samo na broj na vagi.

Postoji li nešto što ste si obećali da ćete učiniti kad dosegnete svoj cilj - neki prvi let, odjevna kombinacija, avantura?

Kad postignem svoj cilj, najviše se veselim slobodi putovanja želim moći letjeti avionom bez osjećaja da mi višak kilograma to otežava. Volim avanture i poglede iz zraka, bilo da je riječ o panorami grada ili nekoj adrenalinskoj aktivnosti poput skoka padobranom. Putovanja su mi oduvijek bila najveća radost. Što se tiče odjevnih kombinacija, želim jednostavno moći pronaći odjeću koja mi stvarno odgovara i u kojoj se osjećam dobro.

Foto: Rtl

Kako mislite ovaj put ostati na putu i nakon što show završi? Jeste li pronašli nešto što vas drži usmjerenom?

Veliku motivaciju mi daje želja da više ne budem na 214 kilograma, da se ne osjećam jadno i beskorisno te da ne upadam u začarani krug stanja u kojem sam bila prije. Moji ciljevi kao što je zdravlje, sloboda putovanja i avanture pomažu mi da svaki mali korak naprijed ima smisla i drže me usmjerenom i motiviranom. Pokušavam ostati motivirana iako je ponekad i dan danas teško.

POGLEDAJTE VIDEO: Davorka Roginek u RTL Direktu o životu nakon showa: 'Liječenje emocija hranom nije dugoročno'