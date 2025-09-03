Ella Dvornik iznenadila otkrićem o razvodu: 'Živimo svi zajedno...'

Domaća infleuncerica Ella Dvornik (34) nerijetko puni medijske stupce, a posebnu pozornost plijenila je nakon što je došlo do ljubavnog kraha s britanskim poduzetnikom Charlesom Pearceom (47). Nekadašnji bračni par dobio je dvije kćerkice, Balie Dee (7) i Lumi Wren (5), a svi zajedno su živjeli u Istri, odnosno Balama gdje su kupili kuću. Kći nikad prežaljenog glazbenika Dine Dvornika ovaj je put odgovarala na upite pratitelje vezana uz njen razvod, a Ella im je otkrila mnoge detalje, među njima i s kime žive njezine kćerkice.

"Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad), ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri", napisala je domaća infleuncerica, dodavši da je trenutno podstanar u Zagrebu.

Jednog je pratitelja zanimalo kako uspijeva izdržati bez kćerkica, na što je Ella odgovorila da ima pravo provoditi vrijeme s njima svaki drugi tjedan, no postoji jedna "caka".

"Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili", napisala je Ella.

Inače, infleuncerica je još uvijek u procesu razvoda od britanskog poduzetnika, a nedavno je otkrila da je novi datum ročišta za šest mjeseci.

Podsjetimo, nedavno je u javnost izašla informacija da su Elline tvrtke u blokadi, ali je influencerica uspjela podmiriti dio duga.

"Ja bila blokirana za 300 eura brate, eto. Skandal državni. Ne znam kako će puk preživjeti ovu dramu... Dno, užas, ne daj bože nikome...", napisala je tada na društvenim mrežama.

Infleuncerica je osnovala dvije tvrtke Alterella i Cruella, dok je tvrtka Manijak, koju je osnovala s britanskim poduzetnikom ugašena, a nalazila se u dugu u iznosu od 26.000 eura.

