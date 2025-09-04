Sve su oči na njoj dok korača pistom: S razlogom je jedna od najplaćenijih manekenki svijeta

Jelena Noura "Gigi" Hadid javnosti je poznatija pod imenom Gigi Hadid (30), a riječ je o američkoj manekenki, jednoj od najpoznatijih supermodela digitalnog doba, a svoj utjecaj koristi i izvan modne industrije. Njezina karijera započela je u djetinjstvu, a osim posla, posvetila se i majčinstvu, aktivizmu te poduzetništvu. Gigina manekenska karijera započela je u dobi od dvije godine kada ju je otkrio Paul Marciano iz brenda Guess. Postala je lice njihove linije Baby Guess, a nakon pauze zbog školovanja i sporta gdje je bila kapetanica odbojkaškog tima i bavila se jahanjem, a modelingu se vratila 2011. godine.

Ključan korak u karijeri bio je ugovor s agencijom IMG Models 2013. godine čime je započela njezina međunarodna karijera. Debitirala je na Tjednu mode u New Yorku u veljači 2014. za brend Desigual, što je označilo početak njezinog uspona. Ubrzo su uslijedile revije za modne kuće poput Chanela, Versacea, Fendija i Marca Jacobsa. Tijekom godina, Hadid je postala jedan od najtraženijih modela u industriji. Pojavila se na više od 50 naslovnica međunarodnih izdanja časopisa Vogue, a njezina popularnost donijela joj je ugovore s velikim brendovima. Postala je ambasadorica za Maybelline i globalno lice za Tommy Hilfiger s kojim je pokrenula nekoliko uspješnih zajedničkih kolekcija.

Od 2016. godine, Gigi Hadid je među najplaćenijim modelima na svijetu, s procijenjenom godišnjom zaradom od 20 milijuna dolara.