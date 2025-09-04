Teške depresije, PTSP, bipolarni poremećaj... Ove svjetske zvijezde javno su progovorile o bolestima

U vremenu kada društvene mreže stvaraju iskrivljenu sliku savršenstva, sve je važnije podsjetiti da ni slavni nisu imuni na psihičke bolesti. Dapače, mnoge poznate osobe koriste svoj utjecaj kako bi podijelile vlastite borbe s mentalnim zdravljem i potaknule druge na traženje pomoći. Donosimo priče slavnih koji su se suočili s ozbiljnim psihičkim poteškoćama poput bipolarnog poremećaja, depresije, anksioznosti...

Demi Lovato - bipolarni poremećaj

Pjevačica i glumica Demi Lovato prošla je kroz jedan od najtežih javnih kolapsa. S 18 godina joj je dijagnosticiran bipolarni poremećaj, a kroz godine se borila i s bulimijom, samoozljeđivanjem i ovisnošću o drogama i alkoholu. Prije sedam godina preživjela je gotovo fatalno predoziranje. U dokumentarcu Dancing with the Devil, Demi bez uljepšavanja prikazuje kako izgleda svakodnevna borba s psihičkom bolesti:

''Moje raspoloženje znalo je prelaziti iz potpune euforije u suicidalne misli u razmaku od nekoliko sati. Bila sam u zatvoru vlastitog uma'', rekla je Demi. Danas je Lovato zagovornica terapije, liječenja i otvorene komunikacije o mentalnom zdravlju, osobito među mladima.

Catherine Zeta-Jones - bipolarni poremećaj tip 2

Velška glumica priznala je da se godinama borila s dubokim epizodama depresije, dok joj nije dijagnosticiran bipolarni poremećaj tipa 2. To je oblik bolesti kod kojeg prevladavaju depresivne epizode, ali su prisutne i povremene hipomanije, blaži oblik manije. Zeta-Jones ističe koliko joj je dijagnoza promijenila život.

''Znati što ti se događa – imati ime za to – bilo je prvo olakšanje. Terapija, lijekovi i podrška moje obitelji pomogli su mi da vratim kontrolu'', rekla je Zeta-Jones. Nekoliko puta se povukla iz javnosti kako bi se posvetila liječenju, ističući da ''mentalno zdravlje mora biti prioritet''.

Kanye West - bipolarni poremećaj

Glazbenik Kanye West poznat je po svojoj genijalnosti, ali i burnim ispadima. Iako su njegovi manični govori i bizarna ponašanja dugo bila predmet rasprave, 2018. godine je priznao da mu je dijagnosticiran bipolarni poremećaj. Kanye je otvoreno govorio o tome kako ga bolest ponekad dovodi do paranoje, impulzivnih odluka i osjećaja svemoći.

''To je borba. Ponekad sam na vrhu svijeta, drugi put ne mogu ustati iz kreveta'', rekao je svojedobno Kanye.

Selena Gomez - depresija, anksioznost i bipolarni poremećaj

Glumica i pjevačica Selena Gomez je svoje psihičke borbe započela s teškom depresijom i anksioznošću, pogoršanima autoimunom bolešću lupusom. Godine 2020. joj je dijagnosticiran bipolarni poremećaj, što je, po njezinim riječima, donijelo ''neku vrstu jasnoće''.

''Dugo sam osjećala da se gubim. Dijagnoza mi je pomogla razumjeti što se događa u mojoj glavi'', pričala je Selena. Selena je pokrenula Rare Impact Fund kako bi osigurala mentalnu podršku mladima, a svojim nastupima, intervjuima i dokumentarcem My Mind & Me pokazuje koliko je ranjivost - snaga.

Lady Gaga – PTSP i kronična depresija

Lady Gaga je jedna od prvih pop-zvijezda koja je javno priznala da boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), nakon što je u mladosti bila seksualno zlostavljana. PTSP joj je uzrokovao tjeskobu, nesanicu i kroničnu bol - povezanu s dijagnozom fibromialgije.

''Moj mozak me ponekad pokušava uvjeriti da nisam vrijedna ljubavi, da sam slomljena. Naučila sam se boriti, ali to nije lak proces'', rekla je. Gaga vodi Born This Way Foundation koja se bori protiv stigme i promovira emocionalnu otpornost.

Jim Carrey - teška depresija

Iza karikaturalnog osmijeha glumca Jima Carreyja, godinama se skrivala duboka depresija. Glumac je u intervjuima govorio o epizodama suicidalnih misli, osjećaju praznine i potrebi da prestane glumiti sreću.

''Dugo sam mislio da me nešto nije u redu jer se nisam mogao osjećati ‘normalno’. Tek kad sam naučio prihvatiti tugu kao dio života, počeo sam ozdravljati'', rekao je. Carrey se distancirao od holivudske mašinerije i danas živi povučeno, bavi se slikanjem i meditacijom.

Winona Ryder - panični napadi i mentalni slom

Devedesetih godina, dok je bila na vrhuncu karijere, glumica Winona Ryder prošla je kroz mentalni slom, koji je kulminirao uhićenjem zbog krađe u dućanu, incident koji je postao globalni medijski spektakl. No iza tog čina stajala je ozbiljna dijagnoza.

''Imala sam panične napade, nisam spavala tjednima, osjećala sam se kao da umirem iznutra'', rekla je.

Nakon višegodišnje stanke i liječenja, Ryder se vratila u velikom stilu serijom Stranger Things, a danas otvoreno govori o važnosti razumijevanja psihičkih bolesti.

Justin Bieber - teška depresija

Justin Bieber javno je priznao da se godinama borio s teškom depresijom, anksioznošću, ovisnostima i suicidalnim mislima, posebno nakon burne slave kao tinejdžerska zvijezda. Prije nekoliko godina rekao je da je ''emocionalno otupio'' i da se nije mogao prepoznati.

''Bio sam na najtamnijem mjestu. Slava me pojela, počeo sam mrziti sebe. Iskreno, mislio sam da neću doživjeti 25.'', rekao je.

Bieber je prošao terapiju, duhovnu rehabilitaciju, liječenje ovisnosti i nastavlja javno govoriti o važnosti psihičkog zdravlja, osobito kod mladih muškaraca.

