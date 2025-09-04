Nisu mogli proći nezamijećeno: Dok su Vatreni u Zagrebu, Mateo i Izabel uživaju daleko od svih

Nogometaš Mateo Kovačić (31) i njegova supruga Izabel (32) ovih su dana boravili u New Yorku gdje su posjetili US Open i privukli pažnju dolaskom na meč između Novaka Đokovića (38) i Taylora Fritza (27).

Na ulazu u teniski kompleks dočekali su ih brojni fotoreporteri, a par je rado zastao i za nekoliko zajedničkih fotografija.

Za ovu priliku Izabel je odjenula crne, ravno krojene hlače od baršunastog materijala te klasični crni sako, dok se Mateo odlučio za sivu kapu, crnu majicu kratkih rukava, tamnosive hlače i bijele tenisice.

Prije New Yorka ljeto su proveli u Hrvatskoj, uživajući na jahti koja je plovila duž dalmatinske obale. Kao i svake godine, društvo su im pravili Luka Modrić i njegova obitelj, s kojima su dugogodišnji prijatelji i kumovi.

