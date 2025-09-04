ULOVILE IH KAMERE /

Nisu mogli proći nezamijećeno: Dok su Vatreni u Zagrebu, Mateo i Izabel uživaju daleko od svih

Nisu mogli proći nezamijećeno: Dok su Vatreni u Zagrebu, Mateo i Izabel uživaju daleko od svih
Foto: Profimedia

Mateo i Izabel privukli su brojne poglede svojim pojavljivanjem

4.9.2025.
10:29
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaš Mateo Kovačić (31) i njegova supruga Izabel (32) ovih su dana boravili u New Yorku gdje su posjetili US Open i privukli pažnju dolaskom na meč između Novaka Đokovića (38) i Taylora Fritza (27). 

Nisu mogli proći nezamijećeno: Dok su Vatreni u Zagrebu, Mateo i Izabel uživaju daleko od svih
Foto: Profimedia

Na ulazu u teniski kompleks dočekali su ih brojni fotoreporteri, a par je rado zastao i za nekoliko zajedničkih fotografija.

Nisu mogli proći nezamijećeno: Dok su Vatreni u Zagrebu, Mateo i Izabel uživaju daleko od svih
Foto: Profimedia

Za ovu priliku Izabel je odjenula crne, ravno krojene hlače od baršunastog materijala te klasični crni sako, dok se Mateo odlučio za sivu kapu, crnu majicu kratkih rukava, tamnosive hlače i bijele tenisice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mateo Kovacic (@mateokovacic8)

Prije New Yorka ljeto su proveli u Hrvatskoj, uživajući na jahti koja je plovila duž dalmatinske obale. Kao i svake godine, društvo su im pravili Luka Modrić i njegova obitelj, s kojima su dugogodišnji prijatelji i kumovi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Gvardiol i Kovačić propustili posljednji trening Cityja uoči dvoboja Lige prvaka

Izabel KovačićMateo KovačićNew YorkTeniski MečNovak đokovć
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ULOVILE IH KAMERE /
Nisu mogli proći nezamijećeno: Dok su Vatreni u Zagrebu, Mateo i Izabel uživaju daleko od svih