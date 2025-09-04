NEPREPOZNATLJIVA /

Prije 34 godine bila je prateći vokal Ivani Banfić: Nina Badrić pokazala fotografiju iz mladih dana

Foto: Instagram

Pjevačica je izgledala potpuno drugačije

4.9.2025.
10:46
Hot.hr
Instagram
Domaća glazbena zvijezda Nina Badrić (53) na Instagramu je podijelila fotografiju iz svojih početaka, staru više od tri desetljeća. Snimljena je davne 1991. godine na posljednjoj Jugoviziji u Sarajevu, gdje je nastupila zajedno s Ilanom Kabiljom u timu Ivane Banfić kao predstavnici studija Zagreb.

„Tada smo bili klinci puni života, uvjereni da će naša glazba promijeniti svijet. Ja sam bila potpuno nepoznata djevojka koja je pjevala prateće vokale Ivani Banfić, dok je Ilan napisao i producirao pjesmu. Kad netko misli da se uspjeh dogodi preko noći, ja mu kažem da je potrebno tisuće pokušaja prije nego što dođe ona prava pjesma“, napisala je Nina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

Dodala je kako je upravo 1996. godine, na Splitskom festivalu, pjesmom „Ja za ljubav neću moliti“ napravila veliki iskorak u karijeri:

„Ta pjesma tada nije bila hit na prvu, ali se razlikovala od svega što je nudilo tržište i privukla je publiku. Bila je moj otisak prsta. Put do uspjeha traje 30 godina“, prisjetila se pjevačica.

Prije 34 godine bila je prateći vokal Ivani Banfić: Nina Badrić pokazala fotografiju iz mladih dana
Foto: Matija Habljak/pixsell

