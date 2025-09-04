Lady Mary Crawley (43) iz 'Downton Abbeyja' na zanimljiv je način otkrila da je trudna

Glumica je sretnu vijest podijelila na premijeri filma „Downton Abbey: The Grand Finale“ u Londonu, gdje je zablistala u elegantnoj plavoj haljini. Michelle Dockery, koja sada ima 43 godine, ponosno je pokazala trudnički trbuh pred kamerama.

Osim privatne sreće zbog trudnoće, Dockery uživa i u profesionalnom uspjehu. Serija „Downton Abbey“, u kojoj je glumila od 2010. do 2015., donijela joj je globalnu popularnost, a završetak priče u filmu „The Grand Finale“ za nju je bio posebno emotivan.

Glumica je nedavno privukla pažnju i zbog vjenčanja s producentom Jasperom Waller‑Bridgeom u Crkvi Svetog Nikole u zapadnom Londonu. Ceremonija je bila elegantna i intimna, a među uzvanicima su bili i brojni kolege iz „Downton Abbeyja“.

