Hit knjige među poznatima: Franka Batelić, Marijana Batinić i Miran Kurspahić podijelili svoje preporuke

Pitali smo nekoliko poznatih lica s hrvatske scene što su čitali ovog ljeta, i dobili raznolike odgovore.

Franka Batelić (33) nam je otkrila par knjiga koje je nedavno pročitala, a njezine preporuke spoj su emocije i duboke introspekcije.

Prva na popisu joj je Znam kako ću Kristine Kuzmić, koju opisuje kao fantastičnu autobiografsku knjigu koja "šokira i osvaja zbog iskrenog i potresnog prikaza borbe s mentalnim bolestima".

Foto:

Trenutno je na polovici romana Vukovi iz šume vječnosti Karla Ovea Knausgårda, autora kojeg smatra jednim od najvećih suvremenih pisaca. "Jasno je zašto je velik – jednostavnim i razumljivim jezikom piše o stvarima koje najviše muče svakog normalnog čovjeka: tko smo, što smo, što je život, postoji li Bog ili nešto drugo, kako se nositi s prolaznošću vremena…" – rekla nam je Franka.

Sljedeće na njezinoj listi za čitanje je Tatin sin Dine Pešuta, roman koji kroz odnos oca i sina istražuje dinamiku obitelji i društvene okolnosti.

Foto: Dino Pešut

Svoje ljetno štivo otkrio nam je i glumac i redatelj Miran Kurspahić (45): "Evo, taman čitam Nexus od Hararija. Sjajna i inspirativna, kao i sve njegove prethodne knjige poput Sapiensa i Homo Deusa. Harari je jedan od najpotentnijih mislilaca 21. stoljeća – unosi novu perspektivu na poznate teme, postavlja pametna pitanja i stvara zanimljive analogije.

Foto: Luka Antunac/pixsell

Meni je posebno stimulativan za kazalište jer promišlja izvan okvira i tjera te da se baviš gorućim temama. U srcu ove nove knjige je priča o informacijama. Topla preporuka!", zaključio je Kurspahić.

Foto: Yuval Noah Harari

RTL-ova voditeljica Marijana Batinić (44) i ovog ljeta nalazi vremena za čitanje, a na njezinoj listi trenutno se nalazi roman „U ponedjeljak će nas voljeti“ autorice Najat El Hachmi.

Foto:

Riječ je o španjolskoj književnici marokanskog podrijetla, jednoj od najsnažnijih i najutjecajnijih ženskih glasova svoje generacije. Roman se bavi temama identiteta, slobode, kulture i ženskog osnaživanja – temama koje su, kako ističe Marijana, i dalje itekako aktualne i važne.

POGLEDAJTE VIDEO: Marijana Batinić do suza ganula susjedu iz kvarta!

