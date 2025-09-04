Preminuo influencer (28): Dirljiva poruka njegove majke rastužila je mnoge

Poznati influencer i reality zvijezda iz Washingtona Rolling Ray preminuo je u 29. godini, svega nekoliko dana prije svog 29. rođendana. Vijest o njegovoj smrti potvrđena je 3. rujna, koja se od sina oprostila emotivnom porukom na Facebooku.

"S veoma teškim srcem moram vas obavijestiti da je moj sin Rolling Ray otišao Gospodu. Zahvaljujem se svima koji su zvali i pisali poruke. Pred nama je dug i težak put", napisala je.

Rolling Ray, pravog imena Raymond Harper, postao je poznat zahvaljujući svojim humorističnim videozapisima na društvenim mrežama. Njegova prepoznatljivost dodatno je rasla nakon nastupa u MTV-jevoj emisiji Catfish Trolls i reality showu Bobby I Love You, Purr. Sam Ray često se opisivao kao "najpoznatiji dečko u kolicima".

Nažalost, posljednjih mjeseci borio se s ozbiljnim zdravstvenim problemima. U svibnju je hospitaliziran i završio na odjelu intenzivne njege zbog poteškoća s disanjem. Otvoreno je govorio da nije siguran hoće li dočekati Majčin dan. Liječnici su mu dijagnosticirali upalu pluća i infekciju krvi, a ranije je prebolio i COVID-19, koji je, kako je rekao, "zamalo bio koban".

Njegova smrt potresla je brojne obožavatelje diljem svijeta. Mnogi su se oprostili od njega putem društvenih mreža, izražavajući tugu zbog gubitka čovjeka koji je svojim duhom, humorom i hrabrošću inspirirao mnoge.

POGLEDAJTE VIDEO: Puna života, a turista? Ministar se hvali, ugostitelji nemaju istu računicu: 'Sezona je lošija!'