Frontmen grupe E.T. pretučen, a presuda je stigla: Ovoliku će odštetu dobiti

Općinski sud u Novom Zagrebu donio je presudu kojom je Ivan G. iz Turopolja proglašen odgovornim za fizički napad i prijetnje skladatelju Adonisu Ćulibrku Boytronicu, frontmenu popularne grupe E.T. Napadač će morati isplatiti Ćulibrku 2100 eura odštete te nadoknaditi 1350 eura parničnih troškova.

Okršaj u McDriveu

Incident se dogodio 9. srpnja 2023. godine u Zagrebu, na McDriveu restorana McDonald’s u sklopu centra Supernova Buzin. Prema pravomoćnoj kaznenoj presudi, verbalni sukob brzo je prerastao u nasilje.

Ivan G. je Ćulibrku prijetio riječima: "Razbit ću te, ja sam branitelj, jebat ću ti mrtvu majku, složit ću te na pod", a zatim ga udario šakom u bradu, zbog čega je glazbenik pao na tlo. Kad se pokušao pridignuti, napadač je nastavio prijetiti oružjem: "Strpat ću te u zemlju, imam u autu utoku i riješit ću te", nakon čega ga je ponovno udario po glavi. Sukob je zaustavio zaposlenik McDonald’sa koji je priskočio smiriti situaciju.

Teške posljedice

Napad je ostavio ozbiljne posljedice. Ćulibrk je zadobio razderotinu brade, natučenje čeljusti i brojne podljeve, a rana je morala biti šivana na Klinici za kirurgiju KB Sveti Duh. Liječenje je trajalo do 20. srpnja 2023., a ožiljak od osam milimetara na bradi ostao je trajna posljedica.

Medicinski vještak utvrdio je da je glazbenik trpio jake bolove dva dana, srednje intenzitete četiri dana te slabije bolove još tjedan dana. Strah, međutim, traje i dalje – od intenzivnog odmah nakon napada do stalnog osjećaja nesigurnosti. Ćulibrk je na sudu istaknuo da mu je najteže pala prijetnja oružjem te činjenica da mu je policija savjetovala oprez jer napadač živi u njegovoj blizini.

Sudsko obrazloženje

Sud je zaključio da su ispunjeni svi uvjeti za naknadu štete – protupravna radnja, počinitelj, šteta i uzročna veza. Ćulibrku je dosuđeno 1995 eura za fizičke i duševne boli te 105 eura za tuđu pomoć i njegu.

"Sud je imao u vidu intenzitet i trajanje fizičkih bolova i straha, stupanj naruženja te okolnosti ozljeđivanja i liječenja tužitelja. Tužitelj je fizički napadnut, bila mu je potrebna hitna medicinska pomoć, a vidljiv ožiljak na bradi predstavlja trajno naruženje. Sud je također uzeo u obzir dob tužitelja i činjenicu da je riječ o javnoj, medijski eksponiranoj osobi", navedeno je u obrazloženju.

Presuda je donesena 15. srpnja 2025. godine, a na nju je moguće uložiti žalbu Županijskom sudu.

