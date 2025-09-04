Preminuo legendarni Giorgio Armani: 'Napustio nas je tvorac, osnivač i neumorni pokretač'

Legendarni modni dizajner Giorgio Armani preminuo je, prema izvješćima talijanskih medija. Talijanski milijarder imao je 91 godinu.

''S neizmjernom tugom, Armani Grupa javlja da nas je napustio tvorac, osnivač i neumorni pokretač: Giorgio Armani", stoji u izjavi modne kuće.

Inače, Armani je bio drugi najbogatiji čovjek u Italiji, odmah iza nasljednika Nutella carstva Giovannija Ferrera. Svoje je carstvo proširio na restorane, luksuzne hotele – poput Armani Hotela u Burj Khalifi u Dubaiju – te partnerstvo s L’Oréalom.

Armani je promijenio način na koji se žene odijevaju za posao i kako se izražavaju u profesionalnom okruženju. Njegove revije bile su raskošne, s upečatljivim dodacima i haljinama ukrašenima šljokicama, ali uvijek oslonjene na klasične krojeve. Rođen je 11. srpnja 1934. u Piacenzi. Odrastao je u skromnoj obitelji s roditeljima Mariom i Ugom te bratom Sergiom i sestrom Rosannom. Iako nisu imali mnogo, prijatelji su mu zavidjeli na odjeći koju je izrađivala njegova majka.

Zamalo postao liječnik...

Prije mode želio je postati liječnik i studirao je medicinu na Sveučilištu u Milanu, no nakon tri godine odustao je od studija i okrenuo se modi – odluci koja je promijenila svijet. Nakon toga započeo je novi put – prvo kao aranžer izloga u robnoj kući La Rinascente u Milanu, a zatim kao prodavač i suradnik u odjelu muške mode. Svoju prvu pravu dizajnersku priliku dobio je šezdesetih u modnoj kući Nino Cerruti.

Krajem šezdesetih upoznao je arhitekta Sergija Galeottija, s kojim je započeo dugogodišnji osobni i poslovni odnos. Zajedno su 1975. osnovali modnu kuću Armani, a iste godine Giorgio je u 31. godini života predstavio svoju prvu mušku kolekciju, uz žensku liniju za proljeće/ljeto 1976. Armani nikada nije bio oženjen niti je imao djecu. Veliku ljubav svog života pronašao je upravo u Sergiju Galeottiju, s kojim je ostao povezan do njegove smrti 1985. godine. Nakon toga, cijeli svoj život posvetio je modi i izgradnji brenda koji je postao sinonim za eleganciju.

