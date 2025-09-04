Najteži kandidat Života na vagi: 'Sve je kulminiralo nakon prometne nesreće koja me vezala za krevet'

Krenula je nova sezona showa 'Život na vagi', a među kandidatima koji su odlučili promijeniti svoj život za 180 stupnjeva nalazi se i Domagoj (41). U drugoj epizodi, simpatični kuhar stao je na vagu i vidio brojku koja ga nije iznenadila, ali nije ga ni obeshrabrila - 225 kilograma. Iako mu predstoji veliki izazov, Domagoj je odlučan ostvariti svoje snove i krenuti putem promjena. Uz obitelj, koja mu je najveća podrška, spreman je napokon živjeti život kakav zaslužuje.

Zašto ste se odlučili prijaviti u show 'Život na vagi'? Što je bio onaj presudni trenutak?

Presudni trenutak i odluka za prijavu u show 'Život na vagi' bio je nakon prometne nesreće koja me vezala za krevet i nakon koje sam dobio nekoliko kilograma koji su me dodatno unazadili.

Kada je za vas počela borba s viškom kilograma? Postoji li neki konkretan uzrok ili je to došlo postupno?

Iskreno, nemam neki konkretan uzrok, to su kilogrami koji su se godinama postupno gomilali i kulminiralo je sve nakon prometne nesreće.

Foto: Rtl

Gdje vas višak kilograma najviše sputava - fizički, emocionalno ili društveno?

Najviše me sputava u fizičkoj aktivnosti, druženju sa svojom dječicom koje sam zbog toga propustio, a to me i emocionalno najviše pogađalo, pa isto tako i u profesionalnom aspektu jer je priroda mog posla takva da provedem većinu radnog vremena na nogama.

Je li vam teško raditi u kuhinji punoj iskušenja - i kako se nosite s tim svakodnevnim izazovima?

Nikada mi nije bilo teško raditi u kuhinji i volim ta iskušenja koje moj posao nosi, ali s viškom kilograma to je bilo puno teže - u posljednje vrijeme rekao bih i nemoguće. Kuhanje je moja velika ljubav i uvijek će biti.

Kako vaša obitelj i prijatelji gledaju na vašu odluku da uđete u show?

Moja obitelj i svi prijatelji redom bili su mi i ostali velika podrška u odluci da se prijavim u ovaj show, dapače, neki od njih su me i prije u par navrata pokušali nagovoriti da se prijavim, ali odluka je pala tek sada.

Foto: Rtl

Što su vaši najveći prehrambeni „grijesi“ - postoji li nešto čemu jednostavno ne možete odoljeti?

Uh, ja sam općenito veliki gurman i uživam u hrani, kao kuhar naučio sam spravljati razne specijalitete i mnoge stvari koje puno ljudi nije imalo priliku probati, a rekao bi da je azijska kuhinja moja velika strast kao i steakovi u raznim umacima.

Jeste li ranije pokušavali mršavjeti? Ako da, što je po vašem mišljenju uvijek pošlo po zlu?

Da, pokušavao sam u nekoliko navrata mršavjeti, ali uglavnom su se ti kilogrami vraćali postepeno.

Foto: Voyo

Kad niste u kuhinji - što vas opušta, što vas puni energijom?

Na prvome mjestu definitivno mi je obitelj, supruga i djeca su mi sve na svijetu i oni su moja snaga, a na drugom mjestu je nogomet - moja druga obitelj, ona koju sam sam odabrao, to je moja obitelj sa sjeverne tribine Maksimirskog stadiona i strast koju djelimo prema svetinjama, prema Dinamu i Hrvatskoj. Neka živi Dinamo i Majka Hrvatska!

Što očekujete od showa - kakve rezultate?

Očekujem da skinem što više kilograma i da se vratim što jači. Iskreno, jedina želja mi je biti među četiri finalista ovog showa, a u finalu neka najbolji pobjedi.

POGLEDAJTE VIDEO: Davorka Roginek u RTL Direktu o životu nakon showa: 'Liječenje emocija hranom nije dugoročno'