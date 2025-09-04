Zvijezda 'Kućanica' progovorila o tipu koji je zarobio srce Jennifer Aniston: 'On je bio moj'

Glumica iz serije ''Kućanice iz visokog društva: New York'' Bethenny Frankel otkrila je u svom podcastu da je prije desetak godina bila u vezi s hipnotizerom i fitness trenerom Jimom Curtissom, trenutnim partnerom glumice iz hit serije ''Prijatelji'', Jennifer Aniston (56).

Nije se bojala otkriti što misli o muškarcu koji je zarobio srce Jennifer Aniston, a s kojim se Bethenny razišla upravo zbog njegovog rada u wellness industriji kojom se ona nije htjela baviti.

"Bila sam u vezi s dečkom Jennifer Aniston", rekla je i dodala da je Curtis dobar čovjek, kao i da je sretna zbog njegove veze s Jennifer jer smatra da Curtisov karakter dobro odgovara njezinoj opuštenoj strani.

Foto: Profimedia

Prema njenom mišljenju, njihova veza ima smisla.

Oglasio se i Brad Pitt

Također, vijest o novoj vezi glumice Jennifer Aniston s Jimom Curtisom nije prošla nezapaženo ni kod njezinog bivšeg supruga Brada Pitta (61). Prema riječima ljudi iz njegovog kruga, glumac nema nikakvih loših riječi na ovu vijest. Dapače, iskreno mu je drago što je Jennifer pronašla osobu s koja ju čini sretnom.

Foto: Profimedia

"Brad smatra da Jennifer zaslužuje mir i ljubav. Prošlo je gotovo dva desetljeća otkako su se razveli, ali uvijek je osjećao poštovanje i toplinu prema njoj", rekao je bliski izvor. Navodno mu se sviđa što je njezin novi partner jer je osoba koja joj 'karakterno savršeno odgovara'.

Podsjetimo, prema navodima bliskih izvora, riječ je o ozbiljnoj romansi koja traje već neko vrijeme, no oboje preferiraju privatnost i izbjegavaju komentirati svoj ljubavni život pred kamerama. Aniston je u prošlosti otvoreno govorila o tome koliko joj je važan mir izvan filmskog seta, dok se o Curtisu zna tek da dolazi iz poslovnog svijeta i da je uspješan u svom poslu.

