IZNENADIO MAKEOVEROM /

Marko Bošnjak promijenio imidž: Izgleda neprepoznatljivo, donosimo komentare

Marko Bošnjak promijenio imidž: Izgleda neprepoznatljivo, donosimo komentare
Foto: Instagram

Marko Bošnjak više ne izgleda kao onda kada je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu

4.9.2025.
21:52
Hot.hr
Instagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatskog predstavnika ovogodišnjeg Eurosonga Marka Bošnjaka (21), što se tiče imidža, mnogi pamte po duljoj kosi, a na Instagramu je objavio fotografiju kojom je pratiteljima pokazao da je promijenio imidž. 

Nije tu bilo negativnih komentara... Naprotiv. Marko je dobivao same komplimente na račun nove frizure koja je sada nešto kraća nego prije.

"Super ti stoji, svaka ti čast", "Ovo je predobro", "Druga osoba", neki su od komentara ispod objave frizerskog salona koji je posjetio. 

 

Inače, Marko Bošnjak je ovako izgledao kada je ove godine predstavaljao Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom ''Posion cake''.

 

Marko Bošnjak promijenio imidž: Izgleda neprepoznatljivo, donosimo komentare
Foto:

Podsjetimo, Marko je prvi hrvatski predstavnik koji je otvoreno priznao da je homosekusalac, zbog čega se našao na meti kritika. 

"Ja sam ponosan na to što jesam. Mislim da je jako puno ljudi u Hrvatskoj i dalje primitivno i imaju uska shvaćanja svijeta. Ne zamjeram im i mislim da se opet trebaju referirati na tu kršćansku ljubav koju promoviraju i protiv koje se bore. Dosta su kontradiktorni, cijela ta hajka je puna paradoksa. Postalo mi je zabavno u svemu tome", osvrnuo se ranije u RTL Direktu na komentare vezane uz njegovu seksualnu orijentaciju. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marko Bosnjak (@markobosnjaak)

 

 

 

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Meteorolog Dorian Ribarić otkrio kakvo nas vrijeme čeka za vikend

Marko BošnjakImidž
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IZNENADIO MAKEOVEROM /
Marko Bošnjak promijenio imidž: Izgleda neprepoznatljivo, donosimo komentare