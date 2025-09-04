Marko Bošnjak promijenio imidž: Izgleda neprepoznatljivo, donosimo komentare

Hrvatskog predstavnika ovogodišnjeg Eurosonga Marka Bošnjaka (21), što se tiče imidža, mnogi pamte po duljoj kosi, a na Instagramu je objavio fotografiju kojom je pratiteljima pokazao da je promijenio imidž.

Nije tu bilo negativnih komentara... Naprotiv. Marko je dobivao same komplimente na račun nove frizure koja je sada nešto kraća nego prije.

"Super ti stoji, svaka ti čast", "Ovo je predobro", "Druga osoba", neki su od komentara ispod objave frizerskog salona koji je posjetio.

Inače, Marko Bošnjak je ovako izgledao kada je ove godine predstavaljao Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom ''Posion cake''.

Foto:

Podsjetimo, Marko je prvi hrvatski predstavnik koji je otvoreno priznao da je homosekusalac, zbog čega se našao na meti kritika.

"Ja sam ponosan na to što jesam. Mislim da je jako puno ljudi u Hrvatskoj i dalje primitivno i imaju uska shvaćanja svijeta. Ne zamjeram im i mislim da se opet trebaju referirati na tu kršćansku ljubav koju promoviraju i protiv koje se bore. Dosta su kontradiktorni, cijela ta hajka je puna paradoksa. Postalo mi je zabavno u svemu tome", osvrnuo se ranije u RTL Direktu na komentare vezane uz njegovu seksualnu orijentaciju.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Meteorolog Dorian Ribarić otkrio kakvo nas vrijeme čeka za vikend