Od čega je bolovao Giorgio Armani? Otkriveno zašto je često bio u bolnici
Milano se oprašta od Giorgia Armanija
Legendarni talijanski dizajner Giorgio Armani preminuo je u 92. godini. Njegova modna kuća objavila je kako je otišao mirno, okružen najbližima. Uzrok smrti nije službeno potvrđen, no poznato je da se posljednjih godina borio sa zdravstvenim problemima.
Armani je imao kronične poteškoće s plućima, a najviše ga je iscrpljivao bronhitis i ponavljajuće infekcije. Zbog njih je prošle godine prvi put u karijeri bio primoran odustati od Milanskog tjedna mode. Nekoliko tjedana prije 91. rođendana ponovno je završio u bolnici zbog upale pluća, a nakon toga se liječio kod kuće u Milanu.
Unatoč svemu, Armani nije razmišljao o povlačenju. Do posljednjih dana života ostao je aktivan u modnom svijetu, iako je u svom posljednjem intervjuu priznao da mu je najveće žaljenje to što je previše radio, a premalo vremena provodio s obitelji i prijateljima.
Komemorativna soba u čast velikanu mode bit će otvorena za javnost tijekom vikenda u Milanu, dok će se posljednji ispraćaj održati u krugu obitelji i najbližih suradnika.
