Katarina Peović i Alen Vitasović u vezi? Otkrili su nam u kakvom su odnosu

Bivša saborska zastupnica i čelnica Radničke fronte Katarina Peović (50) i hrvatski glazbenik Alen Vitasović (57) su u vezi? Šuška se o tome već neko vrijeme pa smo odlučili provjeriti u kakvom su odnosu te jesu li istinite glasine koje kruže. Telefonski smo kontaktirali Alena Vitasovića i Katarinu Peović koja nam je rekla da glasine ne želi komentirati.

"Nemam komentara na ovu temu", rekla nam je.

S druge strane, Alen Vitasović nije duljio razgovor u kojem nam je otkrio da su glasine neistinite jer je s Katarinom Peović u prijateljskom odnosu.

Kada su krenula šuškanja?

Glasine o vezi između Alena Vitasovića i Katarine Peović krenule su nakon što su zajedno viđeni u Puli u caffe baru Uliks, a fotografija s otvaranja Pulskog filmskog festivala dodatno je pokrenula spekulacije koje su postale glasnije nakon što se Alen razdvojio od supruge, što je dovelo do pretpostavki da bi mogli biti više od prijatelja.

Podsjećamo, Alen Vitasović i Eleonora vjenčali su se 2022. godine, a na intimnoj ceremoniji pojavili su se samo najbliži. Prije nje, Vitasović je više od dva desetljeća bio u braku sa Sandrom s kojom ima dvoje djece – sina Ivana i kćer Miju. Već 2015. godine počela su se pojavljivati šuškanja o problemima u tom dugogodišnjem braku, a iako su tada pokušali zadržati privatnost, razlaz se s vremenom potvrdio.

''Nismo se razveli, nego smo se razišli. Nemam više komentara na ovu temu, zasada'', rekao nam je Alen u lipnju ove godine nakon što smo ga kontaktirali.

