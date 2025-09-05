Ana Nikolić se udaje: Nakon teških drama dečku dala novu šansu

Nakon burnih svađa, prekida i čak zabrane prilaska, Ana Nikolić odlučila je pružiti drugu šansu Stefanu Kordi – i sada najavljuje vjenčanje.

Izabranik je najavio i datum: ''Sljedeće godine, ako Bog da. Moja obitelj još ništa ne zna.''

Inače, Korda je u emisiji Narod pita otkrio kako je sve počelo: ''Imao sam zabranu mjesec dana. Kad je prošla, nazvao sam Anu i rekao da mi je žao. Počeli smo razgovarati svaki dan, a onda se i vidjeli nekoliko puta.“

Dodaje da je posjetio Aninu obitelj i pokušao se iskupiti: ''Njezinoj mami Radi bilo je teško, ali mi je ipak oprostila. Preselio sam se u Aninu kuću i spreman sam dokazati da sam bolji nego ikad.''

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Ipak, dok Korda tvrdi da je sve u redu, Ana otvoreno priznaje da sumnja u svoju odluku: ''Želim samo da ode on ili da odem ja. Pokajala sam se što sam mu oprostila, povrijedila sam i obitelj i samu sebe.“

U cijelu priču uključio se i bivši reality sudionik Runjo, koji tvrdi da je Korda opsjednut novcem i platformom OnlyFans. „Stalno me zvao, molio me da snimamo zajedno i nudio mi novac. Pitao me koliko zarađujem, pa sam mu rekao 15 tisuća eura da me više pusti na miru. On je manipulator i lažov, ne mogu vjerovati što radi Ani.“

