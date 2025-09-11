Ljupka Gojić Mikić za Net.hr: 'Svojim očima sam vidjela kako zrakoplov udara u zgradu'

Tog dana svijet se zauvijek promijenio. Nevjerojatna tragedija odigrala se u srcu New Yorka, ali i na cijelom tlu Amerike. Zračni napadi na Svjetski trgovački centar u New Yorku, Pentagon u Washingtonu i pad zrakoplova u Pennsylvaniji postavili su temelje novog globalnog straha, koji je cijeli svijet pogodio do srži.

U samo nekoliko sati, na ulicama Velike Jabuke, koje su obično bile krcate i užurbane, nastao je potpuni kaos.

Zvuk sirena, ljudi koji su panično trčali, osjećaj šoka i nesigurnosti - sve je to stvorilo atmosferu straha u kojoj su se svakodnevne aktivnosti potpuno srušile.

Trauma koja ostaje za cijeli život

Među milijunima ljudi koji su tog dana bili u New Yorku, nalazila se i jedna od bivših najtraženijih hrvatskih manekenki, Ljupka Gojić Mikić (43). I danas, 24 godine kasnije, s grčem u želucu prisjeća se trenutka koji joj je zauvijek ostao urezan u pamćenju. To nije događaj o kojem voli lepršavo govoriti kao o lijepoj crtici iz svog života, iako je imala puno takvih. Ovo je tragedija, prema kojoj kako kaže, ima duboko poštovanje, kao i prema samom New Yorku koji joj je prije više od 20 godina široko otvorio vrata.

''To je trauma koja ostaje za cijeli život i ništa što bih mogla prepričati kao neku zanimljivu dogodovštinu. Imala sam mnogo lijepih trenutaka u životu o kojima volim govoriti, ali ovo nije jedan od njih. Prema New Yorku i ljudima koji žive tamo osjećam duboko poštovanje, iskustvo s tog mjesta za mene ostaje nešto što se ne može zaboraviti'', rekla nam je Ljupka.

'Bolni detalji zauvijek ostaju urezani u pamćenju'

O detaljima nije htjela pričati, bolni su, kako kaže, ali nam je otkrila kako je trenutak u kojem zrakoplov udara u zgradu, vidjela svojim očima.

''Nisu do mene došle informacije o katastrofi koja se dogodila, svojim očima sam vidjela zrakoplov koji je udario u zgradu. Ljudi su tada reagirali kao što to čine u svakom kutku svijeta u takvim tragedijama - svi su pokušavali pomoći. No, postoje i mnogi teški, bolni detalji koji zauvijek ostaju urezani u pamćenju. Previše sam toga vidjela, doživjela i bila preblizu da ti to ne ostane urezano'', prisjeća se Ljupka, kako kaže, s dozom poštovanja.

Za kraj nam je rekla i kako se život odvijao nedugo nakon jednog od najgorih dana u povijesti Amerike.

''Nisam se mogla vratiti u dio grada u kojem sam živjela, a nikada neću zaboraviti pomoć koju mi je u tom trenutku pružila kolegica Kristina Sajko. Ono što pamtim je i da Hrvatska ambasada nije dovoljno učinila kako bi nam pomogla da se vratimo svojoj kući. Koliko god da smo tamo živjele, više nije imalo smisla ostati. Nakon nekoliko mjeseci života u Zagrebu, vratile smo se u New York i tamo ostale živjeti i raditi još dugo. No, ove traume su duboko urezane i, kako bi se oslobodio strahova, na njima se mora raditi cijeli život'', rekla nam je Ljupka za kraj.

