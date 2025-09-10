Ella Dvornik pokazala kako preživjeti s 30 eura tjedno – pogledajte što je sve kupila

Ella Dvornik (34) u novom Youtube videu pokazala je kako preživljava tjedan dana s budžetom od 30 eura. „Kompletno sam u survival modu, nema buseva, tramvaja ni taksija“, rekla je na početku videa prije nego što je krenula u trgovinu.

Iz svoje kasice prasice izvadila je novac i sa sobom ponijela ruksak kako ne bi trošila dodatno na plastične vrećice, koje štete okolišu. U trgovini je kupila:

kruh 0,74 €

10 jaja 2,39 €

pileća prsa 3,57 €

krumpir 0,80 €

cvjetaču 0,99 €

luk 0,39 €

rižu 1,59 €

kakao 2,69 €

griz 0,99 €

tjesteninu 1,69 €

rajčicu 1,23 €

češnjak 0,36 €

grašak 1,01 €

mrkvu 0,20 €

Ukupno joj je račun iznosio 22,26 eura. U videu je naglasila da u ovaj tjedan „preživljavanja“ nisu uključeni začini, ulje i ocat jer većina ljudi to već ima kod kuće. Ella je pokazala i koliko obroka je uspjela pripremiti od kupljene hrane, a pratitelji su je na YouTubeu pohvalili za domišljatost i štedljivost.

Osim videa, Ella je otvoreno odgovarala na pitanja pratitelja o svom privatnom životu. Iskreno je rekla da njezine kćeri ne žive s njom: „Imamo podijeljeno skrbništvo. Za sad cure žive s tatom u Istri, a ja sam podstanar u Novom Zagrebu.

“ Dodala je da sedam dana svaki drugi tjedan provodi zajedno s bivšim mužem i kćerkama, nazvavši to „happy family“, iako priznaje da nije idealno za nijednu stranu.

Na pitanje hoće li joj nakon razvoda biti lakše, Ella je iskreno odgovorila: „Razvod je samo komad papira. Najbolja borba je ona koju odlučite ne voditi.“

