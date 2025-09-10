KUPNJA U BUDŽETU /

Ella Dvornik pokazala kako preživjeti s 30 eura tjedno – pogledajte što je sve kupila

Ella Dvornik pokazala kako preživjeti s 30 eura tjedno – pogledajte što je sve kupila
Foto: Instagram

Podijelila sve na svom Youtube kanalu

10.9.2025.
21:46
Hot.hr
Instagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ella Dvornik (34) u novom Youtube videu pokazala je kako preživljava tjedan dana s budžetom od 30 eura. „Kompletno sam u survival modu, nema buseva, tramvaja ni taksija“, rekla je na početku videa prije nego što je krenula u trgovinu.

Iz svoje kasice prasice izvadila je novac i sa sobom ponijela ruksak kako ne bi trošila dodatno na plastične vrećice, koje štete okolišu. U trgovini je kupila:

  • kruh 0,74 €
  • 10 jaja 2,39 €
  • pileća prsa 3,57 €
  • krumpir 0,80 €
  • cvjetaču 0,99 €
  • luk 0,39 €
  • rižu 1,59 €
  • kakao 2,69 €
  • griz 0,99 €
  • tjesteninu 1,69 €
  • rajčicu 1,23 €
  • češnjak 0,36 €
  • grašak 1,01 €
  • mrkvu 0,20 €

Ukupno joj je račun iznosio 22,26 eura. U videu je naglasila da u ovaj tjedan „preživljavanja“ nisu uključeni začini, ulje i ocat jer većina ljudi to već ima kod kuće. Ella je pokazala i koliko obroka je uspjela pripremiti od kupljene hrane, a pratitelji su je na YouTubeu pohvalili za domišljatost i štedljivost.

Osim videa, Ella je otvoreno odgovarala na pitanja pratitelja o svom privatnom životu. Iskreno je rekla da njezine kćeri ne žive s njom: „Imamo podijeljeno skrbništvo. Za sad cure žive s tatom u Istri, a ja sam podstanar u Novom Zagrebu.

“ Dodala je da sedam dana svaki drugi tjedan provodi zajedno s bivšim mužem i kćerkama, nazvavši to „happy family“, iako priznaje da nije idealno za nijednu stranu.

Na pitanje hoće li joj nakon razvoda biti lakše, Ella je iskreno odgovorila: „Razvod je samo komad papira. Najbolja borba je ona koju odlučite ne voditi.“

POGLEDAJTE VIDEO: Radomir Đalović je stigao na klupu Maribora: Evo što je poručio na predstavljanju

Ela DvornikBudzetNovac
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KUPNJA U BUDŽETU /
Ella Dvornik pokazala kako preživjeti s 30 eura tjedno – pogledajte što je sve kupila