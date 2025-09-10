Ella Dvornik pokazala kako preživjeti s 30 eura tjedno – pogledajte što je sve kupila
Podijelila sve na svom Youtube kanalu
Ella Dvornik (34) u novom Youtube videu pokazala je kako preživljava tjedan dana s budžetom od 30 eura. „Kompletno sam u survival modu, nema buseva, tramvaja ni taksija“, rekla je na početku videa prije nego što je krenula u trgovinu.
Iz svoje kasice prasice izvadila je novac i sa sobom ponijela ruksak kako ne bi trošila dodatno na plastične vrećice, koje štete okolišu. U trgovini je kupila:
- kruh 0,74 €
- 10 jaja 2,39 €
- pileća prsa 3,57 €
- krumpir 0,80 €
- cvjetaču 0,99 €
- luk 0,39 €
- rižu 1,59 €
- kakao 2,69 €
- griz 0,99 €
- tjesteninu 1,69 €
- rajčicu 1,23 €
- češnjak 0,36 €
- grašak 1,01 €
- mrkvu 0,20 €
Ukupno joj je račun iznosio 22,26 eura. U videu je naglasila da u ovaj tjedan „preživljavanja“ nisu uključeni začini, ulje i ocat jer većina ljudi to već ima kod kuće. Ella je pokazala i koliko obroka je uspjela pripremiti od kupljene hrane, a pratitelji su je na YouTubeu pohvalili za domišljatost i štedljivost.
Osim videa, Ella je otvoreno odgovarala na pitanja pratitelja o svom privatnom životu. Iskreno je rekla da njezine kćeri ne žive s njom: „Imamo podijeljeno skrbništvo. Za sad cure žive s tatom u Istri, a ja sam podstanar u Novom Zagrebu.
“ Dodala je da sedam dana svaki drugi tjedan provodi zajedno s bivšim mužem i kćerkama, nazvavši to „happy family“, iako priznaje da nije idealno za nijednu stranu.
Na pitanje hoće li joj nakon razvoda biti lakše, Ella je iskreno odgovorila: „Razvod je samo komad papira. Najbolja borba je ona koju odlučite ne voditi.“
POGLEDAJTE VIDEO: Radomir Đalović je stigao na klupu Maribora: Evo što je poručio na predstavljanju