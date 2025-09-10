Anica Kovač ima novu frizuru: Pozirala u Zagrebu s poznatom modnom agenticom

Bivša misica i supruga nogometnog trenera Roberta Kovača, 49-godišnja Anica Kovač, dugo se nije pojavila u javnosti, a sada je svojim novim imidžem privukla veliku pozornost.

Godinama je nosila kratke elegantne frizure, no ovoga puta odlučila se za promjenu – elegantni lepršavi bob do ramena, koji joj je donio svježinu i dodatnu dozu ženstvenosti.

Fotografiju Anice s novom frizurom na Instagramu je podijelila njezina dugogodišnja prijateljica, modna agentica Tihana Harapin Zalepugin. Njihovo prijateljstvo traje još od 1995., kada je Tihana pripremala tada mladu Anicu Martinović za izbor Miss svijeta, na kojem je Anica osvojila titulu prve pratilje.

Inače, bob frizura već desetljećima je klasik među ženama diljem svijeta – nosile su ga i Victoria Beckham, Pamela Anderson i Cate Blanchett, a sada mu se priključila i Anica, još jednom potvrdivši svoj besprijekoran stil.

