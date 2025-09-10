Emotivni povratak glazbenika Lewisa Capaldija: Dvije godine nije nastupao zbog ove bolesti

Škotska pop zvijezda Lewis Capaldi (28) napokon se vratio na glazbenu scenu nakon dvogodišnje pauze zbog problema s mentalnim zdravljem. Pjevač se povukao 2023. godine, priznajući da su ga anksioznost i Touretteov sindrom prisilili na stanku.

Capaldi je počeo svoju prvu britansku turneju od 2023. rasprodanim koncertom u Utilita Areni u Sheffieldu. Nakon nastupa podijelio je emotivnu poruku s obožavateljima na društvenim mrežama:

"To što sam ponovno na pozornici znači mi više nego što možete zamisliti. Hvala što ste me čekali. Iskreno sam zahvalan što je ovo još uvijek moguće za mene."

Uz povratak na scenu, Capaldi je najavio i novu pjesmu “The Day That I Died”, za koju kaže da je vjerojatno najosobnija pjesma koju je ikad napisao. Pjesma odražava njegovo najteže razdoblje i trenutke kada nije znao hoće li uspjeti nastaviti dalje.

Capaldi je svoju pauzu najavio nakon iscrpljujućeg nastupa na Glastonburyju, gdje su ga savladali tikovi. Tada je poručio fanovima:

"Nevjerojatno mi je žao svima koji su planirali doći na koncert. Moram se osjećati dobro da bih nastupao na razini koju svi zaslužujete. Vratit ću se čim budem mogao."

Sada se glazbenik trijumfalno vratio, a ove jeseni ga očekuje rasprodana britanska turneja, a fanovi s nestrpljenjem iščekuju i njegovu novu glazbu.

