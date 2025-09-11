Zvijezde koje su izbjegle smrt za dlaku nakon rušenja 'blizanaca': 'Bilo je nestvarno'

Svijet je zapanjila tragedija u New Yorku 11. rujna 2001., kada su dva zrakoplova udarila u Svjetski trgovački centar (WTC) na Manhattanu u New Yorku. Taj dan odnio je tisuće života, a mnogi su ljudi za dlaku izbjegli katastrofu zahvaljujući kašnjenju vlakova, prespavanim alarmima ili drugim nepredvidivim okolnostima. Neke od tih nevjerojatnih priča pripadaju i slavnim osobama.

Michael Jackson

Pjevač je trebao imati jutarnji sastanak u "Blizancima", ali je noć prije do kasno razgovarao s majkom i sestrom, zbog čega je zakasnio i nije bio u zgradi kad su tornjevi napadnuti.

Foto: Profimedia

Robert De Niro

Legendarni glumac bio je u New Yorku i sve je promatrao s prozora. Kasnije je iskustvo opisao kao nadrealno i zastrašujuće.

Foto: Profimedia

"Tog dana, sjećam se, bio sam na sastanku i spremao sam se krenuti prema zračnoj luci na let za Los Angeles kada me nazvao sin Raphael da mi kaže da je avion udario u Svjetski trgovački centar. Odmah sam otišao kući. Iz svog stana mogao sam vidjeti tornjeve, udaljene oko devet blokova. Gledao sam dalekozorom kako se plamen i dim dižu iz zgrada. Kad se Južni toranj srušio, bile su vijesti i morao sam se okrenuti od prozora prema televizoru kako bih svojim očima potvrdio što vidim; bilo je nestvarno. Zatim se Sjeverni toranj srušio. Gledati to bilo je nevjerojatno", ispričao je tada.

Lady Gaga

Tada još tinejdžerica, Lady Gaga bila je u školi sa prijateljima i promatrala tragediju s krova škole. Iako su bili udaljeni od Blizanaca, prizor je nebo ispunio tamom i šokom.

Foto: Profimedia

Mark Wahlberg

Na dan napada glumac Mark Wahlberg trebao je letjeti letom American Airlinesa 11 – prvim avionom koji se srušio na Svjetski trgovački centar. Srećom, on i njegovi prijatelji u posljednji trenutak odlučili su da ne lete u Los Angeles, kamo je avion trebao ići, već na filmski festival u Torontu.

Foto: Profimedia

Godinama kasnije glumac se pohvalio da bi, da je bio u avionu, osobno spriječio otmicu.

Seth MacFarlane

Glumac je 10. rujna 2001. ostao budan predugo i popio nekoliko pića previše, zbog čega je zakasnio na aerodrom i potpuno propustio svoj let. Trebao je biti putnik na letu 11 American Airlinesa, koji su oteli teroristi, a koji se potom srušio u Sjeverni toranj Svjetskog trgovačkog centra.

Foto: Profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Što bi se dogodilo da Hrvatska vrati kunu: Bi li cijene pale ili bi rasle?