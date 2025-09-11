Poznata glumica šokirala priznanjem: 'DiCaprio se pojavio u haljini, mislila sam da je gay'

Glumica Miriam Margolyes (84) otkrila je u razgovoru s kolumnisticom Bryony Gordon za Daily Mail kako je s mladim Leonardom DiCapriom (50) provodila sate obilazeći tržnice u Mexico Cityju, a ono što ju je najviše iznenadio je što je DiCaprio tada nosio – haljinu.

Margolyes je pohvalila njegov glumački talent i poseban pogled na svijet, prisjećajući se kako su se upoznali dok je on imao samo 21 godinu. U podcastu The Life of Bryony, gdje je govorila o svojoj karijeri i promovirala autobiografsku knjigu "The Little Book of Miriam", otkrila je zanimljive detalje njihovog druženja.

Foto: Profimedia

„Mislila sam da je Leonardo DiCaprio gay. Došao je u haljini i nekako sam imala osjećaj da očekuje moj komentar. Rekla sam mu: ‘Mislim da si gay’, a on je odmah odgovorio: ‘Nisam, nisam.’ Ja sam i dalje inzistirala, govorila mu da će to shvatiti kasnije. No, pokazalo se da moj gay radar tada nije bio točan“, ispričala je glumica kroz smijeh. Prisjetila se i kako su zajedno otišli na tržnicu u Mexico Cityju: „Na setu sam spomenula da želim ići na tržnicu, a Leo me pitao može li i on s nama. Došao je u ljetnoj haljini – bilo je jako vruće toga dana. Ne znam zašto ju je nosio, to bi trebalo pitati njega.“

Foto: Profimedia

Margolyes je naglasila da joj je suradnja s tada mladim DiCapriom ostala u posebno lijepom sjećanju: „Bio je zaista drag dečko, odličan glumac i sjajan partner za šoping. Mnogo sam ga voljela. Sviđalo mi se kako je gledao na život, a u filmu je bio fantastičan.“

Podsjetimo, Miriam je u filmu Romeo + Juliet iz 1996. godine igrala je dadilju, dok je DiCaprio bio u ulozi Romea.

