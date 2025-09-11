Tko je supruga ubijenog Kirka? Prije 13 godina bila je misica, podržavala ga u kontroverznim izjavama

Američki konzervativni aktivist i osnivač organizacije Turning Point USA, Charlie Kirk, tragično je izgubio život u srijedu nakon što je upucan na događaju na Utah Valley Universityju. Imao je 31 godinu, a iza njega su ostali supruga i dvoje male djece. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su američki mediji, uključujući i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Charlie Kirk je bio u braku s Erikom Frantzve Kirk, bivšom Miss Arizone USA iz 2012. godine, podcastericom i poduzetnicom. Par se vjenčao u svibnju 2021. godine, a njihova zajednica često je bila tema javnih nastupa i intervjua.

Zajedno su dobili dvoje djece, kćer rođenu u kolovozu 2022. i sina koji je na svijet došao u svibnju 2024. Njihova imena par nikada nije iznosio u javnost, naglašavajući da žele zaštititi privatnost djece.

Charlie Kirk često je isticao da brak i roditeljstvo nisu samo osobna odluka, nego i moralna i politička poruka. U više je navrata rekao da se mladi trebaju vjenčavati što ranije i imati što više djece, opisujući brak i obitelj kao oblik “otpora sireni modernog doba”.

U svibnju 2024. godine poručio je da su brak i djeca “dobri i bogobojazni” te da takvi izbori predstavljaju “čin neslaganja s elitama”. Naglašavao je da je brak temelj zdravog društva i da bez obitelji nema stabilnosti ni slobode.

U zajedničkom podcastu koji je objavljen u lipnju 2025., Charlie i Erika otvoreno su govorili o svom braku, roditeljstvu i izazovima koje nose obiteljski život i javni angažman.

Govoreći o pripremi za brak, Charlie je savjetovao mladima da unaprijed postavljaju važna pitanja, otvoreno razgovaraju o vrijednostima i obavezama, ali i da razumiju prirodu muško-ženskih odnosa. Par je istaknuo da brak nije samo ''funkcionalna zajednica'' već i odnos koji traži prisnost i male, svakodnevne romantične geste.

“Ne radi se o grandioznim stvarima, već o tome da svaki dan pokažeš pažnju i zahvalnost svom partneru”, rekao je Kirk, naglašavajući da se brak mora njegovati jednako kao i karijera ili javna misija.

