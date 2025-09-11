Zsa Zsa otvorila dušu o teškom periodu koji je prošla i najavila novi glazbeni početak

Pjevačica Jelena Žnidarić (31), poznatija kao Zsa Zsa, podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama emotivnu ispovijest o teškom razdoblju kroz koje je prošla, ali i najavila nešto sasvim novo u svojoj karijeri.

"Stvari u životu nisu slučajne... Ljudi – nisu slučajni... Trenuci – nisu slučajni... S nekima dišeš k'o jedno, a znate se tek nešto malo. A to su moji dečki Antonio Čorak i Matej Ilčić", predstavila je nove članove benda, dodavši kako su upravo oni postali njezina najveća podrška.

Zsa Zsa je otkrila da je iza nje bolno iskustvo raspuštanja dugogodišnjeg benda.

"Prošla godina je bila teška, raspustila sam svoj bend, puno je tu bilo gorkih okusa i suza... To vam je k'o da prekinete pet veza odjednom. Ali netom prije toga se kuhao naš mali trio, skromno na vjenčanjima. Raspad benda mu je samo dao priliku da zaživi", priznala je pjevačica.

Novi trio nazvali su Lightworkers, a prva zajednička objava pod tim imenom stigla je sasvim spontano – obradom legendarne pjesme "Now We Are Free" iz filma "Gladijator".

"Putovali smo na vjenčanje u Dubrovnik, u apartmanu smo počeli vježbati i za gušt zasvirali ovu pjesmu. Naježili smo se svi do kosti i svirali je do tri ujutro. Na kraju smo odlučili izvesti je na svadbi, bez znanja mladenaca – a ispostavilo se da je upravo to jedna od najdražih pjesama mladenke", opisala je Zsa Zsa, ističući kako vjeruje da ništa od toga nije bilo slučajno.

Nakon iscrpljujuće noći i nastupa, odlučili su pjesmu i snimiti.

"Teglili smo tešku opremu po Dubrovniku, skoro smo odustali... a onda smo na nekom uglu pronašli savršeno mjesto. Lastavice su pjevale, ljudi su se okupljali, a cure koje smo prvi put vidjeli snimile su kadrove. Bio je to predivan kaos", dodala je pjevačica.

Objavljeni video oduševio je njezine pratitelje, koji su novom bendu u komentarima uputili niz pohvala i dobre želje.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubijen Trumpov saveznik i jedan od najpoznatijih konzervativnih influensera: Tko je Charlie Kirk?