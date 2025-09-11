Fatalna Tokio iz 'La casa de papel' trudna s kolegom: Prije njega ljubila bivšeg od Kylie Minogue

Glumica Úrsula Corberó (36), koju je publika zavoljela kao Tokio u popularnoj seriji La casa de papel, otkrila je da je trudna i da sa svojim dugogodišnjim dečkom, argentinskim glumcem Chinóm Darínom, očekuje prvo dijete.

Corberó je vijest podijelila na Instagramu, uz fotografiju na kojoj se vidi trudnički trbuh i kratku poruku: „Ovo nije AI“.

Inače, glumica je rođena 1989. u Barceloni i pred kamerama se prvi put pojavila već sa šest godina, u reklami. Veću ulogu dobila je kao tinejdžerica, a proslavila se kroz serije poput Física o Química, Isabel i, naravno, La casa de papel koja ju je lansirala u svjetsku zvijezdu.

Foto: Profimedia

Uz glumački rad, često se pojavljuje i u modnim kampanjama te je poznata po svom osebujnom stilu. Ljubiteljica je nakita i čestih promjena frizura, a u Španjolskoj je smatrana jednom od najvećih televizijskih zvijezda svoje generacije.

Prije veze s Darínom, mediji su je povezivali s nekoliko poznatih muškaraca, među kojima je i model Andrés Velencoso, bivši dečko pjevačice Kylie Minogue.

Sada je ljubav pronašla u argentinskom glumcu. Ako niste znali, Corberó i Darín upoznali su se 2016. godine na snimanju serije La embajada. Od tada žive zajedno u Madridu, a sada se pripremaju za novu ulogu, onu roditeljsku.

