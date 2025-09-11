Marko Bošnjak komentirao ubojstvo američkog desničara: Hrvati ga žele prijaviti policiji

Američki desničarski aktivist i saveznik Donalda Trumpa, Charlie Kirk (31), ubijen je u srijedu na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah. Upucan je tijekom govora, a sat i pol nakon napada preminuo je u bolnici. Njegova smrt izazvala je burne reakcije u SAD-u i šire – stručnjaci upozoravaju na moguću eskalaciju političkog nasilja, dok Trump krivi ljevicu za poticanje mržnje.

Neočekivano, na događaj je reagirao i hrvatski pjevač Marko Bošnjak (21), predstavnik Hrvatske na Eurosongu 2023. godine. Na Instagramu je objavio niz poruka posvećenih pokojnom Kirku, koje su izazvale šok i zgražanje dijela javnosti.

U jednoj objavi podijelio je vijest o ubojstvu Kirka i dodao: „Nitko ne bi trebao poginuti zbog svojih političkih stavova. Nitko, osim Charlieja Kirka.“ U drugima se osvrnuo na Kirkove stavove o pobačaju i silovanju te napisao da se „ovo moglo očekivati“.

Foto: Instagram

Bošnjak je odgovorio i na kritike koje je dobio, tvrdeći da ga prozivaju moralisti koji zanemaruju druge tragedije u svijetu. „Djeca umiru svaki dan, a vi empatiju pokazujete samo kad treba štititi fašiste“, napisao je u jednoj od objava.

Foto: Instagram

Na kraju je otkrio i prijetnje koje mu stižu, uključujući i poruke u kojima mu pojedinci prijete prijavom policiji zbog širenja nasilja.

Redakcija je poslala upit policiji o slučaju, a odgovor se još čeka.

Foto: Instagram

