Melania Trump objavila status posvećen ubijenom Kirku: 'Ostat će tišina'

Supruga američkog predsjednika Donalda Trumpa (79), Melania Trump (55) izrazila je duboku tugu nakon tragične smrti američkog konzervativnog influencera Charlieja Kirka, koji je jučer ubijen hicem u vrat.

Foto: Dimitrios Kambouris

Na društvenoj mreži X Prva dama napisala je emotivnu poruku u kojoj je žalost i saučešće povodom Kirkovog ubojstva. "Charliejeva djeca odrastat će uz priče, a ne uz uspomene; gledat će fotografije umjesto što će slušati očev smijeh. Tamo gdje je trebao biti njegov glas, ostat će tišina", poručila je Melania. Dodala je i kako bi njegov život trebao biti trajni podsjetnik na važnost suosjećanja, obitelji i ljubavi prema domovini.

Charlie’s children will be raised with stories instead of memories, photographs instead of laughter, and silence where their father’s voice should have echoed.



Charlie Kirk’s life should serve as a symbolic reminder that compassionate awareness elevates family, love, and… — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 11, 2025

Donald Trump također je reagirao, nazvavši ovaj događaj "mračnim trenutkom za Ameriku". Na svojoj mreži Truth Social bivši predsjednik osudio je, kako je rekao, "demonizaciju političkih protivnika", naglasivši da ga ovaj atentat čini tužnim i bijesnim.

Foto: Privatni Album

"Charlie je bio čovjek vjere, volio je svoju zemlju i nadahnjivao milijune. Svi koji su ga poznavali večeras su ujedinjeni u šoku i nevjerici", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Švedska ministrica zdravstva srušila se na pozornici za vrijeme presice i ostala bez svijesti