Ava Karabatić otvoreno o skupljanju novca za očev pogreb: “Od lente se ne plaćaju sprovodi”

Ava Karabatić (37) ponovno se oglasila na društvenim mrežama, ovaj put kako bi odgovorila svima koji su je kritizirali jer je prije tri mjeseca putem interneta skupljala novac za očev pogreb. U objavi na Facebooku osvrnula se na negativne komentare i objasnila razloge iza svoje odluke.

"Za one koji se pitaju kako sam si to mogla dopustiti, nisam odrasla u bogatstvu niti imam naslijeđeno bogatstvo. Moj otac je preminuo u drugoj državi, a troškovi prijenosa i pogreba nisu mali", poručila je Ava, dodajući kako je status javne osobe ne štiti od financijskih izazova.

Dodala je da nije osigurana do kraja života samo zato što je nekoć osvajala titule i sudjelovala u reality emisijama. "Od lente se ne plaćaju sprovodi, baš kao što se vaše od zlobe ne plaćaju režije", napisala je. Zahvalila se svima koji su joj u teškom razdoblju pružili podršku, a onima koji su je napadali poručila da suosjećanje vrijedi više od javnog osuđivanja. "Onaj tko zaista vrijedi, pokazuje razumijevanje, a ne upire prstom", dodala je.

Osim što se osvrnula na prošle događaje, otkrila je i čime se trenutno bavi. U posljednja dva mjeseca, kaže, otvorile su joj se nove poslovne prilike. Trenutačno je ambasadorica četiri modne tvrtke i surađuje s raznim dizajnerima. Uz to, povremeno drži i instrukcije.

"Dok vi glumite računovođe tuđih života, ja živim svoj", zaključila je Karabatić.

