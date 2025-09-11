Lana Radeljak pohvalila se novom poslovnom pozicijom: 'Sretna sam'

Lana Radeljak (25), kći Josipa Dikana Radeljaka (82) i prerano preminule glumice Ene Begović, podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama veliku vijest o svom poslovnom napretku. Na LinkedInu je otkrila kako je ostvarila novi uspjeh u karijeri, zbog čega, kako kaže, ne skriva sreću i ponos.

"Sretna sam što mogu podijeliti da radim na novoj poziciji kao supervizor u Forvis Mazars za Hrvatsku", napisala je u svojoj objavi.

Lana u istoj kompaniji radi od 2023. godine, a do sada je bila zaposlena kao viši asistent. Tvrtka u kojoj gradi karijeru specijalizirana je za reviziju, računovodstvo, porezne i pravne usluge te poslovno savjetovanje.

Lana je inače diplomirala međunarodnu ekonomiju i menadžment na uglednom Sveučilištu Bocconi u Milanu, a na privatnom planu uživa u vezi sa zaručnikom Antoniom, s kojim se zaručila u svibnju ove godine.

