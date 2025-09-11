Veliko slavlje u domu domaćeg nogometaša: Zvijezda Rijeke i supruga dobili blizance

Nogometaš Rijeke Duje Čop (35) i njegova supruga Ana dobili su blizanace. Zajedno već imaju i djevojčicu Milu koja ima tri godine.

Foto: Instagram

Ana Čop, djevojački Kurobasa, poznata je domaćoj javnosti po manekenskoj karijeri. Ova Kaštelanka svojedobno je plijenila pažnju na modnim pistama i izborima ljepote. Godine 2008. osvojila je titulu prve pratilje na izboru za Miss Hrvatske, a 2014. uvrštena je na listu 12 najseksi Hrvatica.

Foto: Instagram

Ljubavna priča Ane i Duje započela je daleko od očiju javnosti. Par je bio u vezi sedam godina prije nego što su odlučili stati pred oltar. Sudbonosni korak dogodio se na Božić 2019., kada je Duje zaprosio Anu u Belgiji, gdje je tada igrao za Standard Liege. Sretnu vijest o vjenčanju planiranom za svibanj 2020. poremetila je pandemija koronavirusa, no strpljivo su dočekali svoj trenutak i u lipnju 2021. izrekli sudbonosno "da" na glamuroznoj ceremoniji u Zagrebu.

