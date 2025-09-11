Broji sitno: Thompsonova nećakinja podijelila fotografije s djevojačke, pogledajte atmosferu
Lejdi je s fanovima podijelila kakva je atmosfera prevladavala na djevojačkoj večeri
Nećakinja Marka Perkovića Thompsona (58), Lejdi Perković fanove je iznenadila fotografijama sa svoje djevojačke zabave, čime je pokazala da se veliki dan bliži.
Na objavama je odjevena u elegantnu bijelu haljinu, a uz fotografije je dodala i duhovitu poruku. “Više nije cura Petrova polja, sad je vladarica Jarnecovih dvora.”
Lejdi će uskoro izgovoriti sudbonosno “da” svom zaručniku, plesaču Ivanu Jarnecu, a točan datum vjenčanja još uvijek nije poznat.
Podsjetimo, Lejdi je kći Dražena Perkovića, mlađeg Thompsonovog brata, a na društvenim mrežama često pokazuje koliko je strastvena stričeva navijačica, dijeleći fotografije i snimke s njegovih koncerata.
