LEJDI PERKOVIĆ /

Broji sitno: Thompsonova nećakinja podijelila fotografije s djevojačke, pogledajte atmosferu

Broji sitno: Thompsonova nećakinja podijelila fotografije s djevojačke, pogledajte atmosferu
Foto: Instagram

Lejdi je s fanovima podijelila kakva je atmosfera prevladavala na djevojačkoj večeri

11.9.2025.
13:55
Hot.hr
Instagram
Nećakinja Marka Perkovića Thompsona (58), Lejdi Perković fanove je iznenadila fotografijama sa svoje djevojačke zabave, čime je pokazala da se veliki dan bliži.

Na objavama je odjevena u elegantnu bijelu haljinu, a uz fotografije je dodala i duhovitu poruku. “Više nije cura Petrova polja, sad je vladarica Jarnecovih dvora.”

Lejdi će uskoro izgovoriti sudbonosno “da” svom zaručniku, plesaču Ivanu Jarnecu, a točan datum vjenčanja još uvijek nije poznat.

Broji sitno: Thompsonova nećakinja podijelila fotografije s djevojačke, pogledajte atmosferu
Foto: Instagram

Podsjetimo, Lejdi je kći Dražena Perkovića, mlađeg Thompsonovog brata, a na društvenim mrežama često pokazuje koliko je strastvena stričeva navijačica, dijeleći fotografije i snimke s njegovih koncerata. 

POGLEDAJTE VIDEO: Traje prosvjed u Benkovcu, okupilo se oko 200 ljudi, svira Thompson: 'Evo zašto smo večeras ovdje'

