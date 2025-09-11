Broji sitno: Thompsonova nećakinja podijelila fotografije s djevojačke, pogledajte atmosferu

Nećakinja Marka Perkovića Thompsona (58), Lejdi Perković fanove je iznenadila fotografijama sa svoje djevojačke zabave, čime je pokazala da se veliki dan bliži.

Na objavama je odjevena u elegantnu bijelu haljinu, a uz fotografije je dodala i duhovitu poruku. “Više nije cura Petrova polja, sad je vladarica Jarnecovih dvora.”

Lejdi će uskoro izgovoriti sudbonosno “da” svom zaručniku, plesaču Ivanu Jarnecu, a točan datum vjenčanja još uvijek nije poznat.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Lejdi je kći Dražena Perkovića, mlađeg Thompsonovog brata, a na društvenim mrežama često pokazuje koliko je strastvena stričeva navijačica, dijeleći fotografije i snimke s njegovih koncerata.

