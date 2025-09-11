Dubrovnik troši gradske novce na velika imena: Na Stradunu Dino Merlin, Hiljson, Doris Dragović...

Dvanaesti Dubrovački zimski festival počinje 29. studenog i trajat će do 3. siječnja 2026. godine, donoseći Dubrovčanima i posjetiteljima bogat program diljem grada. Najvažnija pozornica i ove godine bit će Stradun, gdje će se odvijati brojni koncerti i priredbe.

Festival otvara legendarna Doris Dragović, a vrhunac događanja bit će doček Nove godine kada će publiku u 2026. godinu uvesti popularni Dino Merlin. Uz njega, na glavnoj pozornici nastupit će i mladi talent Hiljson Mandela, čime Dubrovnik potvrđuje status jedne od najpoželjnijih destinacija za doček Nove godine na Jadranu.

Tijekom prosinca na Stradunu će nastupiti i brojna poznata glazbena imena: Đani Stipaničev s klapama Ragusavecchia i More, Vanna, Parni Valjak, Dražen Zečić i Željko Bebek. Posjetitelje očekuju i posebna iznenađenja, a za najmlađe je pripremljen tradicionalni dječji doček Nove godine uz nastup Jacquesa Houdeka.

Prvi dani siječnja obilježit će koncerti Petra Graše i T. Bralića s klapom Intrade, a program će nuditi glazbu za sve generacije.

Osim glazbenih nastupa, festival donosi i razne zabavne, kulturne i gastronomske sadržaje. Grad će zasjati u blagdanskom ruhu, a djecu će razveseliti božićni vlakić, klizalište, kreativne radionice, božićni koncerti, kazališne predstave i izložbe.

Organizaciju festivala potpisuju Grad Dubrovnik, Turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovačke ljetne igre, u suradnji s gradskim kulturnim ustanovama i javnim poduzećima. Detaljan program s točnim terminima i lokacijama bit će objavljen uskoro.

