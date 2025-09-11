Sve za ljubav: Halid Bešlić iz bolnice najavio novu pjesmu koju je posvetio supruzi

Poznati pjevač Halid Bešlić (71) trenutačno je hospitaliziran u sarajevskoj bolnici, gdje se nalazi na odjelu onkologije zbog zdravstvenih tegoba. Unatoč liječenju, Bešlić ne odustaje od glazbe, koja mu je i dalje najveća strast.

Na svom Instagram profilu pjevač je otkrio da danas u 16 sati izlazi njegova nova pjesma pod nazivom "Sejda", koju je posvetio svojoj supruzi Sejdi.

"Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo'", glase stihovi emotivne balade. Pjesma je nastala u suradnji s kompozitorom Aleksandrom Milićem Milijem.

"Imao sam životnu želju napraviti jednu pjesmu s Halidom Bešlićem. On je za mene, a i za cijeli Balkan, ikona, jedan veliki umjetnik i jedna ljudska gromada koja već više od pola stoljeća inspirira taj duh Bosne i Sarajeva u svom najljepšem svjetlu", poručio je Aleksandar na Instagramu, a njegovu objavu Halid je prenio na svom profilu.

Milić je otkrio kako je nastala pjesma i što mu ona znači.

"Poslao sam tekst Fahrudinu Pecikozi i kada me je nazvao i pročitao je, sjećam se da mi se trbuh stisnuo, jer je napravljena jedna realna ljubavna priča gdje se muškarac nakon toliko desetljeća braka i ljubavi obraća svojoj ženi: 'Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo'. Tada sam shvatio da ono što je rečeno je da je jedino što je stvarno i vrijedno vječnosti ljubav. Halid i ja smo odlučili da ovu poruku i pjesmu o ljubavi pustimo upravo sada. Uživajte", poručio je.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Podsjetimo, zbog trenutnog zdravstvenog stanja Halid je bio primoran otkazati zakazane koncerte u Splitu, Gradačcu i Ludbregu. Ovo nije prvi put da se glazbenik suočava s ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama. Godine 2009. preživio je tešku prometnu nesreću u kojoj je izgubio oko i zadobio povrede pluća. Osim toga, već dugi niz godina vodi bitku s dijabetesom.

