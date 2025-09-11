Objavljena posljednja pjesma legendarne Gabi Novak: Stihovi pjesme rastužili mnoge

Službeno je objavljena posljednja pjesma Gabi Novak – „Nada“, snimljena svega nekoliko tjedana prije smrti. Emotivnu baladu Gabi je otpjevala 22. lipnja u studiju Croatia Recordsa, a u engleskom studiju Abbey Road Studio One, 28. svibnja, pjesmu je snimio Royal Philharmonic Orchestra.

"Kad odu svi u kasni sat, s nama samo još vinski brat. Prođe ponos i kiša pada, ona kuca na vrata grada", jedan je od stihova pjesme.

Korisnici YouTubea nisu skrivali svoje oduševljenje.

"Vrhunac", "Fantastično", pisali su obožavatelji.

Podsjetimo, Gabi Novak, jedna od najvažnijih i najvoljenijih hrvatskih pjevačica, preminula je 11. kolovoza u 90. godini nakon teške upale pluća u zagrebačkoj bolnici. Njezino zdravstveno stanje naglo se pogoršalo nakon smrti svog sina, pijanista Matije Dedića, koji je preminuo 8. lipnja.

Foto: Dino Stanin/pixsell

Komemoracija se u srijedu održala u Maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Na velikom ekranu najprije je prikazan kratak film o životu i karijeri Gabi Novak, a potom i spot za pjesmu „Nada“. Svečani događaj započeo je emotivnim duetom Gabi Novak i Arsena Dedića „Never more“.

Brojni prijatelji, članovi obitelji, glazbenici te predstavnici društvenog i političkog života oprostili su se od umjetnice.

