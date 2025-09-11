Otišla nezaboravna Flo iz serije Alice: Polly Holliday preminula u 88. godini

Američka glumica Polly Holliday, najpoznatija po ulozi Flo u popularnoj seriji Alice, preminula je u 88. godini nakon borbe s upalom pluća. Umrla je 9. rujna u svom domu u New Yorku, potvrdila je njezina agentica Denise Aspland.

Holliday je bila posljednja preživjela glavna članica glumačke postave hit serije koja se emitirala na CBS-u od 1976. do 1985. godine. U seriji je glumila s Lindom Lavin, Vicom Taybackom, Beth Howland i Philipom McKeonom.

Lik Flo, kojega je utjelovila četiri sezone, proslavio ju je zahvaljujući čuvenoj frazi "Kiss my grits", koja je postala kultna. Ubrzo je dobila i vlastiti spin-off, Flo, no serija nije potrajala duže od dvije sezone. Za ulogu je bila nominirana za četiri Emmyja.

Osim u Alice, glumila je i u poznatim filmovima poput Gremlins, The Parent Trap, Mrs. Doubtfire te serijama The Golden Girls i Home Improvement.

Polly je rođena je u Alabami, diplomirala je klavir, a karijeru je započela kao učiteljica glazbe. Gluma ju je oduvijek privlačila, a prvu ozbiljnu priliku dala joj je Broadway predstava All Over Town, koju je režirao Dustin Hoffman. Kasnije je nastupala i u Mački na vrućem limenom krovu, za što je bila nominirana za nagradu Tony.

Holliday se nikada nije udavala niti imala djecu, a u intervjuima je često naglašavala da joj je gluma bila središte života.

Njezina smrt dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je preminula njezina kolegica iz serije Alice, Linda Lavin, u 87. godini.

