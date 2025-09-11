Otkriveno kako je, do tada 'obični' mladić, doznao da mu je otac princ Belgije

Belgijski princ Laurent (61), mlađi brat kralja Philippea, nakon godina šutnje priznao je da ima izvanbračnog sina. Informacija je u javnost dospjela zahvaljujući dokumentarcu u kojem Clement Vandenkerckhove (25) otkriva da mu je majka još davno rekla „Tvoj tata je princ” i tako saznao istinu o svom podrijetlu.

Foto: Profimedia

Laurent je potom izdao priopćenje u kojem potvrđuje da je Clement njegov biološki sin. Naglasio je kako su o svemu razgovarali proteklih godina i da je odluka o javnom priznanju donesena zajednički. Zatražio je i da se poštuje njihova privatnost te poručio kako ne planira davati dodatne komentare, prenosi Daily Mail.

Clementova majka je Wendy Van Wanten, bivša pjevačica i televizijska ličnost koja je devedesetih često bila viđena u društvu princa, iako nikada nisu javno priznali vezu.

Foto: Nicolas Maeterlinck

U dokumentarcu Clement se prisjetio trenutka kada je prvi put nazvao oca, opisujući ga kao izuzetno emotivan, ali i nužan korak te je dodao kako nikada nije krivio roditelje za okolnosti njegova rođenja.

Foto: Profimedia

Princ Laurent već godinama nosi reputaciju „crne ovce“ belgijske monarhije. Bio je upleten u razne skandale, od prometnih prekršaja i spornih financijskih poteza do gafova u međunarodnim odnosima, zbog čega ga belgijski mediji često nazivaju „Prokleti princ“. Sa suprugom Claire, s kojom je u braku od 2003., ima troje djece: Louise, Nicolasa i Aymerica.

