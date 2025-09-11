TRENUTAK ISTINE /

Otkriveno kako je, do tada 'obični' mladić, doznao da mu je otac princ Belgije

Foto: Profimedia

Sin belgijskog princa Laurenta saznao je istinu o svom podrijetlu od svoje majke

11.9.2025.
13:17
Lea Obelić
Belgijski princ Laurent (61), mlađi brat kralja Philippea, nakon godina šutnje priznao je da ima izvanbračnog sina. Informacija je u javnost dospjela zahvaljujući dokumentarcu u kojem Clement Vandenkerckhove (25) otkriva da mu je majka još davno rekla „Tvoj tata je princ” i tako saznao istinu o svom podrijetlu.

Laurent je potom izdao priopćenje u kojem potvrđuje da je Clement njegov biološki sin. Naglasio je kako su o svemu razgovarali proteklih godina i da je odluka o javnom priznanju donesena zajednički. Zatražio je i da se poštuje njihova privatnost te poručio kako ne planira davati dodatne komentare, prenosi Daily Mail.

Clementova majka je Wendy Van Wanten, bivša pjevačica i televizijska ličnost koja je devedesetih često bila viđena u društvu princa, iako nikada nisu javno priznali vezu.

U dokumentarcu Clement se prisjetio trenutka kada je prvi put nazvao oca, opisujući ga kao izuzetno emotivan, ali i nužan korak te je dodao kako nikada nije krivio roditelje za okolnosti njegova rođenja. 

Princ Laurent već godinama nosi reputaciju „crne ovce“ belgijske monarhije. Bio je upleten u razne skandale, od prometnih prekršaja i spornih financijskih poteza do gafova u međunarodnim odnosima, zbog čega ga belgijski mediji često nazivaju „Prokleti princ“. Sa suprugom Claire, s kojom je u braku od 2003., ima troje djece: Louise, Nicolasa i Aymerica.

