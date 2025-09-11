Varaždin otvorio jubilarni 20. Trash Film Festival: Njihova 'ulica slavnih' bogatija za još jedno ime

Varaždinska „ulica slavnih“ bogatija je za još jedno ime – Bore Lee. U Uskoj ulici svečano je otvoreno dvadeseto izdanje Trash Film Festivala, koje je, kao i svake godine, donijelo posebnu atmosferu u središte Varaždina.

Na otvaranju su uz organizatore, predsjednika Udruge Trash Slobodana Runjaka i direktora festivala Juricu Hižaka, okupljene pozdravili i uzvanici. Lovro Lukavečki, predsjednik Gradskog vijeća, čestitao je na ustrajnosti i dvadesetogodišnjem entuzijazmu uloženom u izgradnju festivala, naglasivši da je manifestacija, koja je krenula lokalno, prerasla u značajan kulturni događaj te važan dio identiteta Varaždina.

Foto: Goran Valentic

Festival je podržao i redatelj Mario Kovač, dok je posebno priznanje dobio Boris Ivković, poznatiji pod imenom Bore Lee. Proslavljeni autor „trash“ karate i kung fu filmova dobio je svoju pločicu u Uskoj ulici, na varaždinskom Walk of Fameu, koju je otkrio pred oduševljenim posjetiteljima.

Nakon toga otvorena je i izložba plakata galerije Nomad Art, a radi se plakatima koji reinterpretiraju filmske klasike te će do kraja festivala biti izložena u predvorju kina. Nakon toga je u kino održana i projekcija filma Bore Leeja, 'U kandžama velegrada', a sve je začinjeno koncertom grupe Jall Yux Yeux, frankofonog benda iz Bihaća.

Foto: Goran Valentic

Ovaj jubilarni festival organizatori su se potrudili kreirati i atraktivniji program, donijeti niz novih sadržaja za Varaždince, ali i sve posjetitelje festivala, u ovoj jubilarnoj godini. Najavljuju da će taj trend nastaviti i u godinama koje dolaze.

Tako ove godine po prvi puta postoji festivalska zona, uz gastronomsku ponudu. U petak u 18 sati, ispred Kina Gaj, kao posebna atrakcija dolaze Hollisteri i V8 interceptor iz Mad Maxa s obzirom da je tema festivala Distopija.

Program festivala nastavlja se sljedeća tri dana, sve do subote, 13. rujna. Posjetitelje očekuju projekcije filmova u službenoj konkurenciji, koncerti, kvizovi, paneli, izložbe te završna dodjela Zlatnih motorki u varaždinskom Kinu Gaj u subotu navečer te nakon toga koncert benda Porto Morto.

