Susjeda o životu Lepe Brene u Monte Carlu: 'Uživa u luksuznim markama, a ima i osiguranje'

Lepa Brena (64) i njezin suprug, umirovljeni tenisač Slobodan Boba Živojinović (62) već godinama posjeduju luksuzni stan u Monte Carlu, kamo odlaze kad god žele odmoriti i pobjeći od poslovnih obaveza koje imaju u Beogradu.

Nekretnina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u gradu, s fantastičnim pogledom na more, a 24-satno osiguranje stanarima jamči potpunu sigurnost i privatnost.

Foto: Instagram/screenshot

Luksuz na svakom koraku

Ljubazna Amerikanka, jedna od susjeda Živojinovića otkrila je kako ovaj poznati par provodi vrijeme na Azurnoj obali. „Kako da ih ne poznajem? Jako su ljubazni, uvijek se jave, ali ih ne viđam tako često kao nekad. Otkad sam u mirovini, češće sam ovdje nego u New Yorku, tako da sam upućena. Najduže su bili kad je bila pandemija koronavirusa, a posljednji put sam ih vidjela u srpnju. Bili su njih dvoje i njihov sin. Često se događalo da dođu i odvojeno, nekad samo Brena, a nekad Boba ili sin, pa i onaj drugi sin sa ženom; Filip Živojinović sa Aleksandrom Prijović", rekla je susjeda za Kurir.rs.

Foto: Instagram/screenshot

Dodala je kako su se „savršeno uklopili u ovaj način života: „Moja jako dobra prijateljica druži se s njima i znam da su uvijek u društvu najbogatijih i najmoćnijih ljudi iz cijelog svijeta koji ovdje provode vrijeme. Kao i svi, i oni dok su ovdje, izlaze s društvom na ručkove i večere, a često su i na svojoj jahti tu u marini. Naravno, šetnja i šoping se podrazumijevaju. Posljednji put sam vidjela lijepu gospođu s vrećicama iz šopinga, orobila je ‘Hermes’ i ‘Fred’, a gospodina u fantastičnom kabrioletu."

Foto: Instagram/screenshot

Kako su mediji ranije pisali, Brenina susjeda u Monte Carlu bila je ni manje ni više nego pop kraljica Madonna (67). „Točno je da je Madonna imala stan tu odmah u zgradi pored nas. Kad god bi ona došla ovdje, u kraju bi vladalo opsadno stanje od osiguranja, fanova i turista. Ona više nije tu, prodala je taj stan prije nekoliko godina. Sad tu žive neki ruski naftni magnati“, ispričala je.

Lepa Brena i njezin suprug 2016. godine renovirali su stan u Monte Carlu. Tada su izdvojili oko 50.000 eura za radove na stanu od 150 kvadratnih metara.

Susret u liftu

Pjevačica je jednom prilikom za Kurir istaknula da u Monte Carlu živi ispunjenije dane te da je život ondje luksuzan, jer joj omogućuje dobar odmor i punjenje baterija za brojne poslovne obaveze. „Srela sam Madonnu u Monte Carlu u liftu, zapravo i vidjela sam omanju ženicu koja mi je ličila na nju. Bila je s osiguranjem, imala je naočale. Krenula žena na džoging. Ja kažem: ‘Vidi ovu žensku, ista je Madonna!’, i na kraju sam skužila da jest ona“, opisala je Brena susret s bivšom susjedom.

Foto: Instagram/screenshot

