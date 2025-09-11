Audio snimka otkriva trenutke nakon ranjavanja Charlieja Kirka, spominje se osoba na krovu

TMZ je objavio audio snimku dojave policijskog operativnog centra nakon pucnjave koja se u srijedu navečer dogodila na kampusu Utah Valley University u američkoj saveznoj državi Utah. U napadu je ubijen politički aktivist Charlie Kirk. Preminuo je u 32. godini.

Na snimci se čuje kako hitne službe dojavljaju da je Kirk ranjen, dok se ne zna gdje se nalazi napadač. Policija je potvrdila da je Kirk prevezen u bolnicu, ali nije preživio. U pucnjavi je ozlijeđena još jedna osoba.

Osoba na krovu mogući krivac?

U nastavku snimke dispečeri spominju muškarca koji je viđen na krovu zgrade pokraj sveučilišne knjižnice. Opisan je kao osoba u trapericama, crnoj majici i crnom prsluku, a upravo na njega pada sumnja da je pucao tijekom događaja.

Na društvenim mrežama pojavile su se i snimke na kojima se vidi čovjek na krovu, no njegov identitet zasad nije službeno potvrđen.

Foto: Profimedia

Nakon pucnjave policija je evakuirala cijeli kampus i detaljno pretražila sve objekte. Istraga je u tijeku, a motiv napada zasad nije poznat.

Podsjetimo, Kirk je bio osnivač organizacije Turning Point USA i jedno od najpoznatijih lica američkog desnog pokreta. Bio je autor knjiga, voditelj emisije Identity And Gender With Charlie Kirk i govornik na političkim skupovima diljem SAD-a.

Iza sebe je ostavio suprugu Eriku i njihovo dvoje male djece.

