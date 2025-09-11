Audio snimka otkriva trenutke nakon ranjavanja Charlieja Kirka, spominje se osoba na krovu
Na snimci se čuje kako hitne službe dojavljaju da je Kirk ranjen
TMZ je objavio audio snimku dojave policijskog operativnog centra nakon pucnjave koja se u srijedu navečer dogodila na kampusu Utah Valley University u američkoj saveznoj državi Utah. U napadu je ubijen politički aktivist Charlie Kirk. Preminuo je u 32. godini.
Na snimci se čuje kako hitne službe dojavljaju da je Kirk ranjen, dok se ne zna gdje se nalazi napadač. Policija je potvrdila da je Kirk prevezen u bolnicu, ali nije preživio. U pucnjavi je ozlijeđena još jedna osoba.
Osoba na krovu mogući krivac?
U nastavku snimke dispečeri spominju muškarca koji je viđen na krovu zgrade pokraj sveučilišne knjižnice. Opisan je kao osoba u trapericama, crnoj majici i crnom prsluku, a upravo na njega pada sumnja da je pucao tijekom događaja.
Na društvenim mrežama pojavile su se i snimke na kojima se vidi čovjek na krovu, no njegov identitet zasad nije službeno potvrđen.
Nakon pucnjave policija je evakuirala cijeli kampus i detaljno pretražila sve objekte. Istraga je u tijeku, a motiv napada zasad nije poznat.
Podsjetimo, Kirk je bio osnivač organizacije Turning Point USA i jedno od najpoznatijih lica američkog desnog pokreta. Bio je autor knjiga, voditelj emisije Identity And Gender With Charlie Kirk i govornik na političkim skupovima diljem SAD-a.
Iza sebe je ostavio suprugu Eriku i njihovo dvoje male djece.
