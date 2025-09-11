Ljeto Jadranke Kosor! Otkrila gdje ljetuje i što čita: Najveća radost joj je njen unuk

Bivša premijerka i prva žena na čelu hrvatske Vlade, Jadranka Kosor (72), i danas je jedno od prepoznatljivijih imena domaće političke scene. Karijeru je započela kao novinarka, a u politici je ostavila dubok trag: od ministarske funkcije do najvišeg državnog položaja. Njezin mandat obilježila su teška vremena i složeni pregovori, ali i povijesni uspjesi poput rješavanja prepreka na putu Hrvatske prema Europskoj uniji.

Danas, iako izvan aktivne politike, Kosor ne prestaje privlačiti pažnju javnosti – svojim knjigama, objavama na društvenim mrežama i osebujnim stilom komentiranja društvenih i političkih zbivanja. U razgovoru nam otkrila kako izgleda njezino ljeto, s kim ga provodi, o čemu piše i zašto sve češće mašta o životu uz more.

Foto: Sandra Simunovic/pixsell

Voli li Jadranka Kosor ljeto?

Da, volim. Obožavam ljeto.

Kako ga provodite? Više uživate u moru i plaži ili birate mirnije kontinentalne krajeve?

Trenutno sam u Zagrebu, a bila sam nekoliko puta i na moru. Najljepši dio ljeta bio je kada sam bila sama s unukom. To je bilo jedno lijepo ljeto, iako prilično čudno – i klimatološki i politički. Na trenutke sam imala osjećaj da je već prošlo. Sve više shvaćam da bih voljela živjeti na moru – to uvijek osjetim ljeti, kada imam priliku plivati, šetati i disati taj divan zrak. Mislim da ljudi koji stalno žive na moru često nisu svjesni koliku ljepotu imaju pred sobom. Za mene je to neprocjenjivo bogatstvo.

Foto: Boris Scitar/pixsell

Volite li se kupati i imate li svoje omiljeno ljetno mjesto?

Ne volim riječ „kupati se“ – kupa se u kadi, a u moru se pliva. Nemam jedno omiljeno mjesto, cijela naša obala i more fasciniraju me jednako. Ipak, vjerujem da ću i sljedeće ljeto provesti u Poreču, možda malo i na Braču.

A kada je riječ o putovanjima izvan Hrvatske, koje je mjesto na Vas ostavilo najjači dojam kad govorimo o ljetu i odmoru?

Nikada nisam ljetovala izvan Hrvatske. Naša zemlja toliko je lijepa i raznolika da nemam potrebe tražiti drugdje. Putujem, naravno, ali kad je riječ o ljetovanju – uvijek biram Hrvatsku.

Imate li neki poseban ljetni ritual – jutarnju kavu, šetnju uz more ili možda nešto treće?

Najdraže mi je plivanje. Ne sunčam se, radije boravim u hladu borova, čitam, pijem kavu s prijateljima. Kada sam s unukom, provodim vrijeme igrajući se s njim, a kada sam sama, onda čitam i pišem. U zadnje vrijeme pišem puno i završavam novu knjigu – u tome zaista uživam. O detaljima zasad ne otkrivam ništa, sve će se saznati kada izađe.

Foto: X Platforma

Što najradije čitate tijekom ljeta? Imate li neku knjigu ili pjesmu koju uvijek povezujete s ovim godišnjim dobom?

Ne bih nikome preporučivala što da čita, jer su ukusi različiti. No, svako ljeto iskoristim za povratak Miroslavu Krleži. Uvijek pročitam barem dvije njegove knjige. Ove godine ponovno sam čitala „Povratak Filipa Latinovića“, i to me silno veseli jer svaki put otkrijem nešto novo. Osim toga, ovog ljeta čitala sam i suvremene domaće autorice, poput Ivane Bodrožić.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Postoji li jelo ili piće bez kojeg ne možete zamisliti ljetne dane?

Nemam ništa posebno. Što se tiče hrane, nisam izbirljiva. Kuham sezonski – ljeti ljetna jela, zimi zimska. Najviše volim voće i povrće, oni su glavni dio mog ljetnog menija.

Jeste li tip osobe koja voli aktivan odmor, s puno sadržaja i kretanja, ili ipak više cijenite mir i tišinu?

Više cijenim mir. Nakon dvije operacije koljena nisam baš za velike aktivnosti, ali i ranije sam odmor voljela provoditi opušteno. Cijeli život smo u akciji – zašto ne bismo na odmoru uživali u tišini i onome što nas veseli? Ako netko želi ležati na plaži – neka leži, ako želi voziti bicikl – neka vozi. Ja sam uvijek svoj godišnji odmor koristila da se opustim. Zato biram mjesta koja su sama po sebi dovoljno lijepa da mi ne treba ništa više.

Foto: X Platforma

Foto: Neva Zganec/pixsell

Jeste li ljeti aktivni i na društvenim mrežama ili si tada ipak dajete mali odmor?

Aktivna sam na X-u jer osjećam potrebu za tim. To je moj mali prostor u kojem objavljujem svoje misli, najčešće političke ili kulinarske, ali bez želje da ulazim u rasprave ili da čitam komentare. One koji vrijeđaju blokiram odmah. Pišem zbog sebe, jer osjećam potrebu reagirati – to dolazi iznutra. Bila sam predugo u politici da bih je potpuno ostavila iza sebe. Dok me to veseli, nastavit ću. Imam puno pratitelja, i onih koji se slažu sa mnom, i onih koji se ne slažu – i to mi je u redu.

Foto: X Platforma

I za kraj, ako biste svoj politički život usporedili s morem – bi li on bio više mirna bonaca ili stalna oluja?

Nije bila bonaca, ali nije bila ni stalna oluja. Bilo je svega – bure, juga, valova – ali nikad mirno. Naučila sam kroz život ploviti i po nemirnom moru i uvijek stići do luke.

Foto: Petar Glebov/pixsell

Foto: Marko Prpic/pixsell

