Hit serija snima se u Dubrovniku: Pogledajte prizore s luksuzne jahte

Na luksuznoj jahti koja plovi uz obalu Dubrovnika, trenutno se snima nova sezona popularne reality serije Below Deck Mediterranean. Ova emisija koja privlači gledatelje diljem svijeta prati svakodnevni život posade luksuznih jahti koja mora zadovoljiti zahtjeve zahtjevnih gostiju.

Iako produkcija službeno ne otkriva detalje, gledatelji su uočili prepoznali kapetanicu Sandy Yawn i tako dodatno potvrdili da se nova sezona serije upravo snima u Hrvatskoj.

U nastavku donosimo fotografije sa snimanja.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Inače, svaka sezona serije donosi novu posadu, novu jahtu i novu lokaciju na Mediteranu. Do sada su se snimale u Grčkoj, Italiji, Španjolskoj i Francuskoj, a sada se radnja premješta na hrvatske obale.

Kapetan ili kapetanica vodi cijeli brod održavajući visoke profesionalne standarde, dok se ostatak posade trudi ispuniti specifične i često vrlo neobične zahtjeve gostiju. Osim što se gledatelji suočavaju s izazovima, emocijama i simpatijama članova posade, serija donosi i dramatične trenutke koji nastaju u uskim hodnicima jahte.

Podsjetimo, Dubrovnik je bio lokacija za snimanje mnogih poznatih filmova i serija, uključujući Igru prijestolja, Vikings: Valhalla, Knightfall, Libertas, Zora dubrovačka, The Islander 2, i Woland. Grad je poznat po svojoj povijesnoj arhitekturi i slikovitim lokacijama, što ga čini popularnom destinacijom za filmske produkcije.

