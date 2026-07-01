Stravične scene s ulica glavnog grada: Dvije osobe mrtve nakon slavlja za prolaz na SP-u

Najmanje dvije osobe su smrtno stradale u srijedu u Mexico Cityju tijekom masovnih proslava zbog prolaska Meksika u osminu finala Svjetskog prvenstva 2026., izvijestile su gradske vlasti.

Jedna 19-godišnjakinja i 44-godišnji muškarac umrli su od gušenja, prema riječima ministra zdravstva glavnog grada. Lokalni mediji izvijestili su o trećoj žrtvi, iako to vlasti još nisu potvrdile.

U utorak je Meksiko pobijedio Ekvador 2-0 na stadionu Azteca u Mexico Cityju, osiguravši svoje mjesto u osmini finala. Ovo je ujedno i prvi put u 40 godina da je meksička reprezentacija pobijedila u utakmici nokaut faze Svjetskog prvenstva.

Više od milijun ljudi okupilo se kako bi proslavili na ulicama meksičke prijestolnice - prvenstveno oko spomenika Anđeo neovisnosti u središtu grada - prema procjenama gradske vijećnice.