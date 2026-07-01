Sjećate se Dominika iz 'Života na vagi'? U show ušao s gotovo 170 kilograma, danas je druga osoba

Dominika Šarića gledatelji su upoznali u devetoj sezoni RTL-ova showa Život na vagi, iz koje je izašao kao veliki pobjednik. Osim što je osvojio glavnu nagradu od 20.000 eura, osvojio je i publiku impresivnom transformacijom.

Tijekom natjecanja izgubio je čak 57,3 kilograma, odnosno 33,8 posto svoje početne tjelesne mase, dokazavši koliko upornost i disciplina mogu promijeniti život.

Danas izgleda potpuno drukčije nego na početku svog puta, a njegova transformacija i dalje izaziva divljenje.

Kako Dominik Šarić izgleda danas, pogledajte u galeriji.