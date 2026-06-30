Sjećate se Josipe iz 'Života na vagi'? U show ušla sa 146 kilograma, danas izgleda kao druga osoba

Mnogi je pamte iz šeste sezone showa Život na vagi, u koji je 2018. godine ušla kao 25-godišnjakinja sa 146 kilograma. Tijekom natjecanja Josipa Lopac ostvarila je impresivan rezultat te je do kraja showa izgubila čak 57 kilograma, čime je postala jedna od kandidatkinja čija je životna priča ostavila snažan dojam na gledatelje.

Danas, s 33 godine, Josipa je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje često objavljuje fotografije iz svakodnevice. Gledajući njezina najnovija izdanja, teško je povjerovati da je riječ o istoj djevojci koja se prije nekoliko godina borila s viškom kilograma.

Ipak, priznaje da nakon završetka showa nije sve bilo jednostavno. Povratak u svakodnevni život donio je brojne izazove.

"Prošlo je šest godina od moga sudjelovanja u 'Životu na vagi' i moram priznati da je moj povratak u stvarnost bio težak. Nije isto biti u izolaciji i vani – vani je sve dostupno od hrane i pića", ispričala je Josipa prošle godine, prisjećajući se razdoblja nakon izlaska iz showa, kada je bilo posebno zahtjevno zadržati stečene navike i nastaviti živjeti zdravijim načinom života.

Unatoč tome, nije odustala. Tijekom godina redovito je pratitelje na društvenim mrežama uključivala u svoje putovanje, dijeleći uspone, izazove i rezultate koje je postizala zahvaljujući upornosti i disciplini.

Njezine objave i danas privlače brojne pozitivne reakcije. Pratitelji joj redovito upućuju komplimente na račun izgleda i ustrajnosti, a najnovije fotografije još su jedna potvrda koliko se Josipa promijenila. Njezina transformacija ostala je jedna od najinspirativnijih priča koje su proizašle iz Života na vagi.