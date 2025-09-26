Zaručio se Neven Landek iz 'Ljubav je na selu': Prekinuli pa se vratili jedno drugome

Show ''Ljubav je na selu'' čije su propuštene epizode dostupne na RTL-u i platformi Voyo, bez reklama, već godinama donosi zanimljive životne priče i spaja usamljena srca diljem Hrvatske. Ipak, za Nevena Landeka iz 13. sezone prava romansa počela je tek nakon što su se reflektori ugasili. Farmer koji tada nije pronašao srodnu dušu pred kamerama, danas s osmijehom priča o tome kako ga je sudbina nagradila – zarukama s djevojkom Ksenijom. Iako su prekinuli u veljači, čini se kako su ipak shvatili da su jedno za drugo.

Vijest o zarukama podijelio je sredinom rujna na Facebooku, a čestitke su odmah počele stizati. Među brojnim komentarima našla se i ona Bahre Zahirović koja je ujedno i jedno od najpoznatijih lica emisije, a koja mu je poručila: ''Sretno vam bilo.''

Odnos zaručnice s njegovom kćeri?

Neven je o ljubavi otvoreno govorio za RTL.hr početkom godine:

“Kćer i ja smo ostali sami, ali u međuvremenu sam si ja pronašao drugu gospođu. Sada smo svi troje zajedno. Mia ju je prihvatila, ona je sretna i zadovoljna djevojčica i zaista joj ništa ne nedostaje'', rekao je tada za spomenuti medij.

Propuštene epizode ''Ljubav je na selu'' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Ideja o njemu starija od Zagija: Bit će dug 625 m i imati 5 tramvajskih stanica