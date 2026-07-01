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PRAVO LUDILO /

Ovo su najurnebesniji vicevi svih vremena: Nema šanse da na ovo ne zaplačete od smijeha

Ovo su najurnebesniji vicevi svih vremena: Nema šanse da na ovo ne zaplačete od smijeha
Foto: ChatGPT/Canva
Danas, 1. srpnja 2026., točno na polovici godine, svijet obilježava Međunarodni dan šale - dan posvećen smijehu, humoru i, naravno, dobrom vicu. Iako mnogi dan za zbijanje šala povezuju s prvim travnjem, ovaj dan ima svoju posebnu priču i svrhu. Utemeljio ga je američki autor i umjetnik Wayne Reinagel još 1994. godine s jednostavnom idejom: stvoriti dan koji će promovirati smijeh točno na sredini godine, kao savršen poticaj za drugu polovicu koja je pred nama.
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Danas, 1. srpnja 2026., točno na polovici godine, svijet obilježava Međunarodni dan šale - dan posvećen smijehu, humoru i, naravno, dobrom vicu. Smijeh je puno više od pukog izraza zabave; on je univerzalni jezik koji povezuje ljude i, kako znanost potvrđuje, moćan lijek.

Brojna istraživanja pokazala su njegove nevjerojatne zdravstvene prednosti. Iskren i glasan smijeh potiče lučenje endorfina, hormona sreće, koji djeluje kao prirodni analgetik i poboljšava raspoloženje.

U duhu ove vesele tradicije, zaboravite na brige, odmorite od ozbiljnih tema i pripremite se za dozu humora uz naš odabir 20 viceva koji će vam, nadamo se, uljepšati dan.

1.7.2026.
12:21
Lorena Motik
ChatGPT/Canva
VicevišaleSmijehMeđunarodni Dan
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