Ovo su najurnebesniji vicevi svih vremena: Nema šanse da na ovo ne zaplačete od smijeha

Danas, 1. srpnja 2026., točno na polovici godine, svijet obilježava Međunarodni dan šale - dan posvećen smijehu, humoru i, naravno, dobrom vicu. Smijeh je puno više od pukog izraza zabave; on je univerzalni jezik koji povezuje ljude i, kako znanost potvrđuje, moćan lijek.

Brojna istraživanja pokazala su njegove nevjerojatne zdravstvene prednosti. Iskren i glasan smijeh potiče lučenje endorfina, hormona sreće, koji djeluje kao prirodni analgetik i poboljšava raspoloženje.

U duhu ove vesele tradicije, zaboravite na brige, odmorite od ozbiljnih tema i pripremite se za dozu humora uz naš odabir 20 viceva koji će vam, nadamo se, uljepšati dan.